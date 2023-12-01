Про головні новини 1 грудня, боротьбу українців за незалежність і свободу, ситуацію на міжнародній арені й нові воєнні злочини росіян пише 24 Канал.
Важливо Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян
Вночі Росія атакувала Кропивницький ракетами
О пів на 4 ночі у Повітряних силах повідомили про ракети в напрямку Кропивницького. Уже за кілька хвилин ЗМІ написали про вибухи.
Фінляндія й Росія розірвали договір про прикордонну співпрацю
Уряд Фінляндії 30 листопада ухвалив нове рішення щодо відносин з країною-агресоркою. Країни розірвали угоду про прикордонну співпрацю. Відповідно до неї обидві країни брали активну участь у соціально-економічному розвитку своїх прикордонних регіонів.
Журналісти розкрили імена росіян, які досі працюють в ОБСЄ
Журналісти виявили кількох громадян країни-агресорки, які й досі працюють в ОБСЄ. Призначення близьких до Кремля фігур на високі посади в ОБСЄ викликає занепокоєння. Адже це може дати режиму Путіна можливість саботувати роботу нейтрального за задумом міжнародного органу.
Зокрема, йдеться про:
- дружину колишнього російського спеціального представника в ОБСЄ Андрія Руденка Салтанат Сакембаєва обіймала посаду старшого помічника з політичних та адміністративних питань в ОБСЄ з 2009 року. Це дозволяло їй взаємодіяти з людьми з різного походження та мати доступ до широкого кола інформації. Сакембаєва аж до липня 2022 працювала в ОБСЄ.
- колишнього співробітника російського посольства Антона Вушкарника, який кілька років працює радником в офісі генсека ОБСЄ. Колеги дали йому прізвисько "полковник", натякаючи на його можливу приналежність до спецслужб Росії;
- Дарію Боярську, яка раніше була перекладачем Путіна під час його зустрічі з колишнім президентом США Дональдом Трампом на саміті G20 у 2019 році в Японії. Вона брала участь у перекладах на щорічних сесіях ПА ОБСЄ з червня 2010 року.
Хто причетний до катувань військовополонених в Оленівці
Журналістам вдалося встановити кілька імен тих осіб, через яких стався страшний теракт в Оленівці. Про це йдеться у документальному фільмі видання Kyiv Independent "Куратори зла. Називаємо імена відповідальних за злочини в Оленівці".
Наші військові серед наглядачів відзначили 7 колаборантів:
- Кирила Шакурова із Горлівки, який колись працював в українській пенітенціарній системі;
- начальника в'язниці Сергія Євсюкова, ексспівробітника правоохоронних органів України;
- помічника начальника в'язниці Артема Потапчука;
- начальника опервідділу в'язниці В'ячеслава Якурнова;
- першого заступника начальника в'язниці Дмитра Неєлова;
- наглядачів Василя Бакалинського, колишній громадянин України, та Юрія Дмитренка з Горлівки.
Путін, здається, виграє війну в Україні – поки що, – The Economist
Новий випуск журналу The Economist вийшов з доволі неоднозначною передовицею. Матеріал містить заголовок, у якому сказано, що Путін, здається, виграє у війні проти України.
Журналісти зазначили, що вперше після того, окупанти повномасштабно вторглися, скидається на те, що Путін міг би перемогти. Мовляв, російський диктатор поставив свою країну на військові рейки й зміцнив свою владу.
Також наголосили, що Захід міг би зробити набагато більше, щоб розчарувати Путіна. Однак фаталізм, самовдоволення та разюча відсутність стратегічного бачення стають на заваді, особливо в Європі.
На чому зосередяться США у допомозі Україні взимку
Координатор Ради нацбезпеки Джон Кірбі розповів, що США зосередяться на трьох ключових напрямках у допомозі Україні. Зокрема:
- посилення можливостей ППО, щоб захисники могли збивати російські ракети та іранські безпілотники, націлені на критичну інфраструктуру;
- зміцнення енергетичної інфраструктури;
- надання Україні резервного обладнання та матеріалів, зокрема, високовольтних автотрансформаторів, промислових паливних генераторів і мобільного автономного обладнання.