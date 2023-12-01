00:42, 1 грудня

Новий випуск журналу The Economist вийшов з доволі неоднозначною передовицею. Матеріал містить заголовок, у якому сказано, що Путін, здається, виграє у війні проти України.

Журналісти зазначили, що вперше після того, окупанти повномасштабно вторглися, скидається на те, що Путін міг би перемогти. Мовляв, російський диктатор поставив свою країну на військові рейки й зміцнив свою владу.

Також наголосили, що Захід міг би зробити набагато більше, щоб розчарувати Путіна. Однак фаталізм, самовдоволення та разюча відсутність стратегічного бачення стають на заваді, особливо в Європі.