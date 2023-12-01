08:16, 1 декабря

Война против Украины создала новое социальное напряжение и обострила то, что есть внутри России и остается очень заметним во враждебном информационном пространстве, несмотря на усилия кремлевской цензуры.

В ISW отметили, что Кремль не в состоянии поставить российское общество в военное положение, чтобы поддержать военные усилия.

Изменение показателей опросов и обострения социальной напряженности указывает на то, что эта неудача имеет ощутимое влияние на российское общество перед президентскими выборами России 2024 года,

– подчеркнули аналитики.