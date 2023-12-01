О главных новостях 1 декабря, борьбе украинцев за независимость и свободу, ситуацие на международной арене и новых военных преступлениях россиян пишет 24 Канал.
Важно Зима на фронте. Как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиян
В России растет социальное напряжение
Война против Украины создала новое социальное напряжение и обострила то, что есть внутри России и остается очень заметним во враждебном информационном пространстве, несмотря на усилия кремлевской цензуры.
В ISW отметили, что Кремль не в состоянии поставить российское общество в военное положение, чтобы поддержать военные усилия.
Изменение показателей опросов и обострения социальной напряженности указывает на то, что эта неудача имеет ощутимое влияние на российское общество перед президентскими выборами России 2024 года,
– подчеркнули аналитики.
В Кропивницком районе работала ПВО
Глава Кировоградской ОВА сообщил, что ночью враг атаковал ракетами и дронами. Во время воздушной тревоги в Кропивницком районе работала ПВО. Предварительно обошлось без пострадавших и разрушений.
Воздушные силы: "Отбой угрозы применения ударных БПЛА".
Сколько "Шахедов" и ракет сбили этой ночью
В Воздушных силах сообщили, что ночью оккупанты атаковали Украину 25 "Шахедами" и 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59. Основные направления вражеского удара – Юг и Восток.
ПВО работала в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Уничтожены 18 дронов и одна ракета.
Более 330 тысяч ликвидированных оккупантов
Силы обороны ликвидировали еще 1280 оккупантов. В общей сложности с 24 февраля 2022 года Россия уже потеряла 330 040 своих военных.
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
Отбой в Черниговской области.
Ночью россияне попали ракетой по Кривому Рогу.
Глава ОВА сообщил, что оккупанты попали ракетой по Кривому Рогу. Последствия атаки уточняются. Впрочем, известно, что обошлось без жертв.
В Сумской и Полтавской областях отбой тревоги.
Киев и Киевская область – угроза применения россиянами ударных БПЛА.
Ночью Россия атаковала Кропивницкий ракетами
В половине 4 ночи в Воздушных силах сообщили о ракетах в направлении Кропивницкого. Уже через несколько минут СМИ написали о взрывах.
Воздушные силы сообщили, что в Сумской, Полтавской, Черниговской области есть угроза применения врагом ударных БПЛА.
Финляндия и Россия расторгли договор о приграничном сотрудничестве
Правительство Финляндии 30 ноября приняло новое решение об отношениях со страной-агрессором. Страны расторгли соглашение о приграничном сотрудничестве. В соответствии с ним обе страны активно участвовали в социально-экономическом развитии своих приграничных регионов.
Журналисты раскрыли имена россиян, до сих пор работающих в ОБСЕ
Журналисты обнаружили нескольких граждан страны-агрессора которые до сих пор работают в ОБСЕ. Назначение близких к Кремлю фигур на высокие должности в ОБСЕ вызывает беспокойство. Это ведь может дать режиму Путина возможность саботировать работу нейтрального по замыслу международного органа.
В частности, речь идет о:
- супругу бывшего российского специального представителя в ОБСЕ Андрея Руденко Салтанат Сакембаева занимала должность старшего помощника по политическим и административным вопросам в ОБСЕ с 2009 года. Это позволяло ей взаимодействовать с людьми из разного происхождения и иметь доступ к широкому кругу информации. Сакембаева вплоть до июля 2022 года работала в ОБСЕ.
- бывшего сотрудника российского посольства Антона Вушкарныка, который несколько лет работает советником в офисе генсека ОБСЕ. Коллеги дали ему прозвище "полковник", намекая на его возможную принадлежность к спецслужбам России;
- Дарья Боярская, которая раньше была переводчиком Путина во время его встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в 2019 году в Японии. Она участвовала в переводах на ежегодных сессиях ПА ОБСЕ с июня 2010 года.
Кто причастен к пыткам военнопленных в Еленовке
Журналистам удалось установить несколько имен лиц, из-за которых произошел страшный теракт в Еленовке. Об этом говорится в документальном фильме издание Kyiv Independent "Кураторы зла. Называем имена ответственных за преступления в еленивке".
Наши военные среди надзирателей отметили 7 коллаборантов:
- Кирилла Шакурова из Горловки, когда-то работавшего в украинской пенитенциарной системе;
- начальника тюрьмы Сергея Евсюкова, экс-сотрудника правоохранительных органов Украины;
- помощника начальника тюрьмы Артема Потапчука;
- начальника оперотдела тюрьмы Вячеслава Якурнова;
- первого заместителя начальника тюрьмы Дмитрия Неелова;
- надсмотрщиков Василия Бакалинского, бывший гражданин Украины, и Юрия Дмитренко из Горловки.
Путин, кажется, выигрывает войну в Украине – пока, – The Economist
Новый выпуск журнала The Economist вышел с довольно неоднозначной передовицей. Материал содержит заглавие, в котором сказано, что Путин, похоже, выигрывает в войне против Украины.
Журналисты отметили, что впервые после того, как оккупанты полномасштабно вторглись, похоже на то, что Путин мог бы победить. Мол, российский диктатор поставил свою страну на военные рельсы и укрепил свою власть.
Также подчеркнули, что Запад мог бы сделать гораздо больше, чтобы разочаровать Путина. Однако фатализм, самодовольство и поразительное отсутствие стратегического видения мешают, особенно в Европе.
На чем сосредоточятся США в помощи Украине зимой
Координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби рассказал, что США будут сосредоточены на трех ключевых направлениях в помощи Украине. В частности:
- усиление возможностей ПВО, чтобы защитники могли сбивать российские ракеты и иранские беспилотники, нацеленные на критическую инфраструктуру;
- укрепление энергетической инфраструктуры;
- предоставление Украине резервного оборудования и материалов, в частности высоковольтных автотрансформаторов, промышленных топливных генераторов и мобильного автономного оборудования.