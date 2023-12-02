Сирены завыли в нескольких регионах примерно в 2:30. В то же время в Воздушных силах проинформировали о ракетной опасности для ряда областей.

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Взрывы в Днепре

Опасность ракетных атак возникла для жителей Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской областей. Тревоги прозвучали и в Николаевской и Херсонской областях.

Через несколько минут после сирен местные жители начали сообщать о звуках взрывов в Днепре. Пока официальной информации об обстрелах не было.

К слову, об отбое в области известили в 02:54. Угроза прошла и для других "красных" регионов.

Важно! Во время воздушной тревоги важно находиться в укрытиях вплоть до отбоя. Это поможет сберечь жизнь. Кроме того, важно не фотографировать и не выкладывать в сеть кадры попаданий, работу ПВО, ведь это может сыграть на руку врагу.

Атака по Украине в ночь на 1 декабря