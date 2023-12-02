Сирены завыли в нескольких регионах примерно в 2:30. В то же время в Воздушных силах проинформировали о ракетной опасности для ряда областей.
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Взрывы в Днепре
Опасность ракетных атак возникла для жителей Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской областей. Тревоги прозвучали и в Николаевской и Херсонской областях.
Через несколько минут после сирен местные жители начали сообщать о звуках взрывов в Днепре. Пока официальной информации об обстрелах не было.
К слову, об отбое в области известили в 02:54. Угроза прошла и для других "красных" регионов.
Атака по Украине в ночь на 1 декабря
- В ночь на 1 декабря оккупанты в очередной раз атаковали Украину, запустив дроны-камикадзе и управляемую ракету. В общей сложности враг выпустил две Х-59 и 25 ударных "Шахедов". Основным направлением удара было Юг и Восток Украины. Пуски происходили с двух направлений – мыс Чауда и Приморско-Ахтарск.
- Силы ПВО ликвидировали 18 ударных БпЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59.