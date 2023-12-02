Сирени завили у декількох регіонах приблизно о 2:30. Водночас у Повітряних силах поінформували про ракетну небезпеку для низки областей.

Читайте також Росія атакувала "Шахедами" Одещину: в області працювала ППО

Вибухи у Дніпрі

Небезпека ракетних атак виникла для жителів Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької областей. Тривоги пролунали й на Миколаївщині та Херсонщині.

Через кілька хвилин після сирен місцеві жителі почали повідомляти про звуки вибухів у Дніпрі. Наразі офіційної інформації про обстріли не було.

До слова, про відбій в області сповістили о 02:54.

Важливо! Під час повітряної тривоги важливо перебувати в укриттях аж до відбою. Це допоможе зберегти життя. Крім того, важливо не фотографувати й не викладати у мережу кадри влучань, роботу ППО, адже це може зіграти на руку ворогу.