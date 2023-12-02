Сирени завили у декількох регіонах приблизно о 2:30. Водночас у Повітряних силах поінформували про ракетну небезпеку для низки областей.
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Вибухи у Дніпрі
Небезпека ракетних атак виникла для жителів Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької областей. Тривоги пролунали й на Миколаївщині та Херсонщині.
Через кілька хвилин після сирен місцеві жителі почали повідомляти про звуки вибухів у Дніпрі. Наразі офіційної інформації про обстріли не було.
До слова, про відбій в області сповістили о 02:54.