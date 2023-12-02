Про вибухи в області повідомляли ще вночі. Наразі ж місцева влада уточнила, що причиною гучних звуків була робота протиповітряної оборони.

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Зокрема, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що ракету збили над Дніпровським районом. Влучно відпрацювали оборонці повітряного командування "Схід".

"Оборонці з ПвК "Схід" відмінусували ракету. Її збили над Дніпровським районом", – ідеться у повідомленні.

Також про збиття цілі повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він подякував захисникам неба.

"Вночі наші Повітряні Сили збили над Дніпровським районом області ворожу ракету. Дякую захисникам та захисницям неба з ПвК "Схід", – зазначив Лукашук.

Звідки запустили ракету

У командуванні Повітряних сил також повідомили про знищення однієї ракети Х-59 цієї ночі. Там уточнили, що противник запустив керовану авіаційну ракету з повітряного простору окупованої Запорізької області.

До слова, росіяни, окрім ракети, вночі запустили по території України й дрони – усього 11 "Шахедів", збити вдалось 10 з них.