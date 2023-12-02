Взрывы в Днепре раздались около 9:12. К слову, тревогу в городе объявили уже после того, как прозвучали взрывы.

Смотрите также В Воздушных силах рассказали, сколько в России ракет и почему враг ими не бьет

Враг атаковал Днепровский район

​​Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что область атаковали ракетами. В настоящее время уточняются все данные по разрушениям. Пока информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Враг ударил ракетами по Днепровскому району. Обошлось без погибших и пострадавших. Это самое главное. Последствия ударов сейчас уточняем. Территорию обследуют спасатели,

– сообщил Лысак.

Спустя мгновение после того, как прогремели взрывы, Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Днепропетровской области. Около 10:02 раздался отбой воздушной тревоги.

Россияне пытались атаковать Днепр ночью

В ночь на 2 декабря враг пытался нанести ракетный удар по Днепропетровской области. Тревогу в области объявляли несколько раз. Сначала – около 22:20 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности, но через несколько минут прозвучал отбой.

Ночью около 02:30 на Днепропетровщине в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Впоследствии в пригороде Днепра раздался мощный взрыв.

Утром 2 декабря Воздушные силы сообщили, что россияне пытались атаковать Днепропетровщину авиационной ракетой Х-59. Однако украинские защитники помешали террористическим планам врага и ликвидировали вражескую цель.

Ночью враг атаковал "Шахедами"

Ночью россияне также атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". В частности, оккупанты запустили 11 беспилотников с территории временно оккупированного Крыма – мыса Чауда. Оккупанты направили свои ударные дроны на прибрежные районы Одесчины.

Силы и средства ПВО сбили 10 дронов-камикадзе. К сожалению, один беспилотник ликвидировать не удалось, и он атаковал объект инфраструктуры. После попадания произошел пожар, который оперативно ликвидировали. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.