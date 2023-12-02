Россия направила беспилотников по прибрежным районам Одесской области. Как сообщали в Воздушных силах, всего враг совершил пуски 11 дронов-камикадзе.
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В Одесской области есть попадания
Враг запустил БПЛА типа "Shahed-131/136" из временно оккупированного Крыма (мыс Чауда). Россияне направили их из акватории Черного моря по прибрежным районам Одесской области.
Силы и средства ПВО уничтожили 10 из 11 вражеских беспилотников. К сожалению, зафиксировано попадание в инфраструктурный объект.
В результате попадания в инфраструктурный объект произошел пожар, который оперативно ликвидирован. Люди не пострадали,
– говорится в сообщении.
Атака дронами-камикадзе 2 декабря: что известно
- Около 20:44 Воздушные силы предупредили, что Россия запустила "Шахеды" в направлении Одесской области. Кроме того, также была ракетная опасность.
- Жителей Одесщины призвали не игнорировать тревогу и пройти в укрытие, особенно обратились в Белгород-Днестровский и Измаильский районы. Уже около 21:10 в области начались взрывы. Как впоследствии стало известно – работала ПВО. Около 21:46 в Одесской области раздался отбой воздушной тревоги.
- Впоследствии враг также атаковал и Днепропетровскую область. Как сообщали в сети, в пригороде Днепра раздались взрывы.
- К утру 2 декабря в Воздушных силах уточнили, что в пределах Одесской области было сбито 10 "Шахедов". Кроме того, силы ПВО также сбили авиационную ракету Х-59 в Днепропетровской области.