Таку думку 24 Каналу висловив головний редактор "Суспільне.Суми" Андрій Крамченков, зауваживши, що упродовж 3 грудня було зафіксовано 10 вибухів з міномета, зазвичай цифра значно більша й сягає 100 – 150. За його словами, у погані дні кількість обстрілів з різного виду зброї доходить до позначки 260.

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Чи є загроза проникнення ДРГ

Кордон з Росією сягає понад 560 кілометрів. Він проходить полями, посадками, але здебільшого це ліси. Відповідно зростає загроза проникнення диверсійно-розвідувальних груп. Такі повідомлення надходять від вищого військового командування.

Верифікувати всі розповіді про ДРГ неможливо, бо в так звану "червону 5-кілометрову зону" знімальні групи не пускають. Відтак про це можна говорити, посилаючись лише на офіційні джерела. Очевидно, загроза ДРГ існує, а кордон, який на карті намальований просто червоною лінією, в реальності має зовсім інший вигляд.

Через кордон постійно відбуваються обстріли, а спокійні ночі стали винятком. Росіяни в основному застосовують міномети, а також ствольну, реактивну артилерію, навіть скидають керовані авіаційні бомби, заходять ДРГ. Дуже рідко, але прилітають крилаті ракети,

– розповів Андрій Крамченков.

Окремо варто згадати боротьбу в електромагнітному секторі, тобто про засоби радіоелектронної розвідки. Ведеться так звана дуель, щоб одна сторона могла застосувати FPV дрон, а інша його "подавити". Заліт розвідувальних дронів, скидання боєприпасів – все це є, адже триває постійна боротьба через кордон.

Головний редактор "Суспільне.Суми" розповів про загрозу ДРГ з Півночі: дивіться відео

Яка мета російських ДРГ

Наразі кількість обстрілів стала меншою. Щодо того, чому так сталося, можна висувати лише гіпотези. Можливо, ворог економить боєприпаси, але це не означає, що найближчим часом інтенсивність не відновиться.

Підрозділи, які несуть свою службу на Сумщині, перебувають у постійній напрузі й також відчувають себе на лінії фронту,

– зауважив Крамченков.

Про мету російських ДРГ фахово говорять лише військові у штабах. Ми можемо лише припускати, що вони заходять з метою розвідки, підготовки диверсій, знищення блокпостів. Однак все це припущення, бо офіційна інформація надходить рідко.

"Загроза ДРГ залишається. Підрозділи, які переводять на Сумщину для того, щоб вони перепочили від боїв на Донбасі або на Півдні, часто можуть бути здивовані активністю ворога на цьому напрямку. Тут немає щоденних боїв, але загроза є, тому пильність треба зберігати", – підсумував Андрій Крамченков.

Через обстріли Сумщини загинули люди