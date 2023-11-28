28 листопада близько 12:30 росіяни відкрили вогонь з РСЗВ по населеному пункту Сумської області.

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Семирічна дівчинка померла у лікарні

Ворожа атака зруйнувала щонайменше 5 приватних будинків. З-під завалів витягнули тіла двох загиблих жінок. Ще два чоловіки отримали поранення.

Також окупанти обірвали життя 7-річної дівчинки. На момент обстрілу вона разом з вітчимом перебувала в автомобілі. Обоє отримали поранення. Однак згодом стало відомо, що дитина померла у лікарні.

Тим часом Сумська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Наслідки чергового злочину Росії / Фото Сумська обласна прокуратура

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