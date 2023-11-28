Станом на ранок 28 листопада зафіксовано ушкодження семи багатоповерхівок унаслідок атаки Росії. Вибухова хвиля пошкодила вікна будинків.

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Вибухова хвиля пошкодила вікна будинків

Наслідки ракетного удару ліквідовують комунальні служби міста. Також фахівці муніципальної аварійної служби закривають вибиті вікна.



Наслідки ракетного удару по Запоріжжю / Фото соцмережі Куртєва

На місці атаки росіян розгорнуто намет міської ради та чергують два комунальних автобуси, в яких представники райадміністрації та соцпрацівники фіксують ушкодження та надають людям консультації.



Після ракетного удару у Запоріжжі пошкоджено багатоповерхівки / Фото соцмережі Куртєва

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю: дивіться відео

Більше деталей про удар по Запоріжжю

Близько 8 ранку у Запоріжжі та області оголосили про повітряну тривогу, попередивши про загрозу балістики. Близько 08:50 у Запоріжжі пролунали гучні вибухи.

У Запорізькій ОВА повідомили, що росіяни вдарили по місту балістичною ракетою типу "Іскандер". Противник атакував по території підприємства в одному з районів Запоріжжя.

Унаслідок ракетного удару росіян відомо про одну легко поранену людину.

Крім Запоріжжя, протягом 28 листопада російські окупаційні війська атакували й інші регіони. Уночі росіяни атакували Хмельницьку областям за допомогою одного "Шахеда".

Ворожий дрон-камікадзе було знешкоджено у Старокостянтинівській громаді. Унаслідок падіння уламків було пошкоджено щонайменше два приватні будинки.

Уночі на східному напрямку ворог застосовував авіаційну ракету. Російські окупанти атакували Кривий Ріг.

Врешті-решт, зранку противник атакував Одеську область. У регіони чули звуки під час повітряної тривоги та попередження від Повітряних Сил про ракетну небезпеку.