Об 11:07 у Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що в напрямку Одеси рухається ракета. Про який тип ракет мовиться, у Повітряних Силах не уточнили, пише 24 Канал.

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Тривогу також оголосили в Дніпропетровській області

Місцеві ЗМІ об 11:11 повідомили, що в Одеській області чути звуки вибухів. Зокрема, повідомляється про два звуки вибухів. Офіційної інформації про вибухи на Одещині поки не було.

Об 11:24 в Одесі та області оголосили відбій повітряної тривоги.

Додамо, що об 11:11 у Повітряних Силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку в Дніпропетровській області.

Росіяни атакували кілька регіонів України

Уночі 28 листопада протиповітряною обороною знищено "Шахед", а під ранок, на півдні – розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

За допомогою "Шахеда" росіяни намагалися атакували Хмельницьку області.

У Хмельницькій ОВА підтвердили, що під час ранкової ворожої атаки в регіоні працювали сили ППО. Внаслідок збиття ударного БпЛА уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району.

Також уночі на східному напрямку ворог застосовував авіаційну ракету. Окупанти атакували Кривий Ріг.

Близько 9:00 ранку окупанти завдали удару по Запоріжжю балістичною ракетою (імовірно "Іскандер-М"). У Запорізькій ОВА повідомили, що противник вдарив по території підприємства в одному з районів Запоріжжя.

Унаслідок атаки окупантів відомо про одну легко поранену людину.