В 11:07 в Воздушных Силах ВСУ сообщили, что в направлении Одессы движется ракета. О каком типе ракет говорится, в Воздушных Силах не уточнили, пишет 24 Канал.

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Тревогу также объявили в Днепропетровской области

Местные СМИ в 11:11 сообщили, что в Одесской области слышны звуки взрывов. В частности, сообщается о двух звуках взрывов. Официальной информации о взрывах в Одесской области пока не было.

В 11:24 в Одессе и области объявили отбой воздушной тревоги.

Добавим, что в 11:11 в Воздушных Силах ВСУ предупредили о ракетной опасности в Днепропетровской области.

Россияне атаковали несколько регионов Украины

Ночью 28 ноября противовоздушной обороной уничтожен "Шахед", а к утру на Юге – разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

С помощью "Шахеда" россияне пытались атаковать Хмельницкую область.

В Хмельницкой ОВА подтвердили, что во время утренней вражеской атаки в регионе работали силы ПВО. В результате сбития ударного БПЛА обломки упали на крышу частного дома на территории Хмельницкого района.

Также в ночь на восточном направлении враг применял авиационную ракету. Оккупанты атаковали Кривой Рог.

Около 9:00 утра оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистической ракетой (вероятно "Искандер-М"). В Запорожской ОВА сообщили, что противник ударил по территории предприятия в одном из районов Запорожья.

В результате атаки оккупантов известно об одном легко раненом человеке.