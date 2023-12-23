Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх. Он подчеркнул, что украинские защитники внимательно следят за ситуацией на границе, передает 24 Канал.

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Как украинские защитники борются с ДРГ

Повх сообщил, что российским ДРГ противостоят противодиверсионные резервы, аккумулированные на соответствующих рубежах. В ОК "Север" подчеркнули, что задача таких подразделений – ликвидировать диверсионные группы или выдворить их обратно в Россию.

Наши войска четко выполняют поставленные задачи. Следовательно, такие попытки врага прекращаются с помощью артиллерийского огня, который приводится из наблюдательных пунктов ВСУ и Сил обороны,

– сообщил Повх.

Он также добавил, что кроме борьбы с российскими ДРГ, украинские военные также занимаются инженерным обустройством позиций на северной границе. К тому же в обустройстве линий обороны также помогает и гражданское население. Повх подчеркнул, что все происходит под руководством военных.

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