Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх. Он подчеркнул, что украинские защитники внимательно следят за ситуацией на границе, передает 24 Канал.
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Как украинские защитники борются с ДРГ
Повх сообщил, что российским ДРГ противостоят противодиверсионные резервы, аккумулированные на соответствующих рубежах. В ОК "Север" подчеркнули, что задача таких подразделений – ликвидировать диверсионные группы или выдворить их обратно в Россию.
Наши войска четко выполняют поставленные задачи. Следовательно, такие попытки врага прекращаются с помощью артиллерийского огня, который приводится из наблюдательных пунктов ВСУ и Сил обороны,
– сообщил Повх.
Он также добавил, что кроме борьбы с российскими ДРГ, украинские военные также занимаются инженерным обустройством позиций на северной границе. К тому же в обустройстве линий обороны также помогает и гражданское население. Повх подчеркнул, что все происходит под руководством военных.
Российские ДРГ на Севере не покидают провокаций
- Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев 15 декабря сообщил, что через две недели зафиксировано семь попыток врага попасть на территорию Украины. Он добавил, что в пяти случаях нашим защитникам удалось своевременно выявить эти намерения и нанести огненное поражение противнику, понеся потери – отступил.
- В Госпогранслужбе сообщили, что 13 декабря на границе в Сумской области вступили в стрелковый бой с русской ДРГ. Как следствие – враг понес потери и отступил.
- Враг также начал активно использовать ДРГ и в Харьковском направлении. Как объяснили эксперты, таким образом россияне усиливают давление и пытаются сломать дух украинцев.