Украинские разведчики заявили, что оккупанты готовятся проводить диверсионные атаки и провокации. Ведь у россиян там одни неудачи. В частности, на днях Воздушные силы ВСУ отправили за "Москвой" российский большой десантный корабль "Новочеркасск".

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Что планируют оккупанты на Юге в 2024 году

В то же время мстительным московским вождям не дает покоя нанесенное Украиной поражение на Черном море: среди намерений россиян на 2024 год подготовить спецгруппы для совершения диверсионных атак и провокаций на территории свободных украинских областей на Юге,

– рассказали разведчики.

По их данным, среди прочего у Кремля есть планы по мобилизованным с временно оккупированных территорий и по младшим лейтенантам. В частности, врагам не хватает лейтенантов. Поэтому военное руководство России пытается масштабировать обучение младших лейтенантов и сократить сроки соответствующих обучений.

"Такое решение Москвы обусловлено серьезными потерями младшего офицерского состава российской оккупационной армии во время войны против Украины… Тех, кто прошел ускоренную подготовку и получил первичное офицерское звание, сразу отправляют на фронт ", – заявили разведчики.

По данным Главного управления разведки, чтобы продолжить интенсивные боевые действия в 2024 году, россияне пытаются усилить боеспособность штурмовых подразделений. В них сгоняют и мужчин с оккупированных территорий Украины.

На Таврическом направлении тяжелая ситуация