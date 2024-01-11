Жахливий інцидент стався близько 22:30. На момент обстрілу в будівлі перебували понад 30 цивільних, з яких 8 – персонал, а 23 – клієнти. Військових в цьому готелі ніколи не розміщували. Більше – читайте далі у репортажі 24 Каналу.

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9 цивільних зазнали поранень. Серед них – іноземний журналіст. Також двоє людей перебувають у тяжкому стані. Працівники ДСНС швидко допомогли людям евакуюватися з будівлі.

Окупанти обстріляли готель в Харкові / Фото 24 Каналу

Які наслідки ударів по готелю в Харкові

Як повідомив начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, найімовірніше, росіяни завдали удару ракетами до комплексу С-300. Також є припущення, що це був "Іскандер", який загарбники використовують для ударів по Харкову. Уточнена інформація буде згодом.

Знищений внаслідок обстрілу автомобіль / Фото 24 Каналу

Фасад готелю суттєво пошкоджений / Фото 24 Каналу

Одна з ракет влучила одразу поблизу готелю – за кілька метрів до входу біля паркана. Інша – потрапила в прибудову до основної будівлі.

Цей готель переважно використовували працівники ЗМІ та інших гуманітарних ініціатив. Про це було прекрасно відомо усім.

В цьому готелі військові ніколи не жили. Про це знає увесь Харків. Готель використовували працівники ЗМІ. Це також досить загальновідомий факт. На момент удару там перебували іноземні журналісти. Зокрема, з Туреччини. Тому вважаю, що цей удар Росія здійснила саме по ЗМІ,

– підкреслив Болвінов.

Серед постраждалих – журналіст з Туреччини / Фото 24 Каналу

Обстріли Харкова: коротко