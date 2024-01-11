Жахливий інцидент стався близько 22:30. На момент обстрілу в будівлі перебували понад 30 цивільних, з яких 8 – персонал, а 23 – клієнти. Військових в цьому готелі ніколи не розміщували. Більше – читайте далі у репортажі 24 Каналу.
До теми У Харкові окупанти вдарили по дитячому оздоровчому центру
9 цивільних зазнали поранень. Серед них – іноземний журналіст. Також двоє людей перебувають у тяжкому стані. Працівники ДСНС швидко допомогли людям евакуюватися з будівлі.
Окупанти обстріляли готель в Харкові / Фото 24 Каналу
Які наслідки ударів по готелю в Харкові
Як повідомив начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, найімовірніше, росіяни завдали удару ракетами до комплексу С-300. Також є припущення, що це був "Іскандер", який загарбники використовують для ударів по Харкову. Уточнена інформація буде згодом.
Знищений внаслідок обстрілу автомобіль / Фото 24 Каналу
Фасад готелю суттєво пошкоджений / Фото 24 Каналу
Одна з ракет влучила одразу поблизу готелю – за кілька метрів до входу біля паркана. Інша – потрапила в прибудову до основної будівлі.
Цей готель переважно використовували працівники ЗМІ та інших гуманітарних ініціатив. Про це було прекрасно відомо усім.
В цьому готелі військові ніколи не жили. Про це знає увесь Харків. Готель використовували працівники ЗМІ. Це також досить загальновідомий факт. На момент удару там перебували іноземні журналісти. Зокрема, з Туреччини. Тому вважаю, що цей удар Росія здійснила саме по ЗМІ,
– підкреслив Болвінов.
Серед постраждалих – журналіст з Туреччини / Фото 24 Каналу
Обстріли Харкова: коротко
- Лікар-психіатр Михайло Бебешко пережив обстріл готелю у Харкові. Він перебував у ванній кімнаті під час вибухів, що його врятувало. Після повторного вибуху двері буквально вилетіли.
- Окупанти регулярно завдають терористичних ударів по цивільних об'єктах українських міст. До прикладу, ввечері 9 січня вони обстріляли дитячий оздоровчий центр у Харкові. На щастя, будівля була порожньою, тому ніхто не постраждав.
- Росіяни також обстріляли Харків 2 січня. Тоді були припущення, що окупанти могли використати балістичні ракети, які їм передала Північна Корея.