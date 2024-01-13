Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. Вона припустила, що Кремль може використати Надєждіна для того, щоб показати маргінальність антивоєнних гасел в Росії.

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Що може вийти з висування Надєждіна

Висування Бориса Надєждіна може допомогти Кремлю "каналізувати" невдоволення окремих росіян політикою Путіна, адже цей політик вважає, що війна проти України був помилкою Путіна й що її потрібно зупинити.

Надєжід типу ліберал, доволі "дозволений" ліберал, не надто привабливий і не надто розумний, з деякими місцями у біографії, які б він дуже хотів приховати,

– розповіла про репутацію політика правозахисниця.

Тепер до нього можуть "потягнутися" дружини мобілізованих, із підтримкою яких він зможе піти на вибори під своїми обережними антивоєнними гаслами.

Але план Кремля залишається незмінним: маргіналізувати усіх "ліберальних" і "антивоєнних" кандидатів, показавши, що вони навіть у найкращому випадку не здатні набрати більше 1% підтримки. І тоді у Путіна з'явиться можливість стверджувати, що це і є рівень підтримки тих проблем, які порушують дружини мобілізованих.

"Саме для цього й покликаний Надєждін. Він такий собі збірний образ непривабливого і нерозумного ліберального противника війни. Таким його показують, але він не є таким", – зазначила Романова.

Путін не може вирішити проблеми всіх росіян

Протягом листопаду – грудня 2023 року гасла дружин мобілізованих росіян поступово радикалізувалися. І станом на сьогодні у Путіна просто немає ефективних інструментів для того, щоб якось вплинути на них та їхні вимоги.

Як (Путіну – 24 Канал) займатися проблемами дружим мобілізованих? Загалом, ніяк: їх неможливо "скрутити" чи посадити. Хтось взяв хабар і заткнувся, але що робити з тими, хто не заткнувся?

– запитала Романова.

Також Кремль намагався створити фейкову організацію з ідентичними засадами, але ця спроба виявилася пшиком. До того ж на цьому тлі у Путіна можуть з'явитися проблеми ще з однією організацією – фондом підтримки постраждалих від злочинів.

Не так давно ця організація опублікувала доповідь про проблему збільшення злочинності внаслідок "помилувань" Путіна. Як відомо, він активно залучає на війну проти Україні рецидивістів, які відбувають тривалі терміни ув'язнення. У організації вважають, що такі дії порушують конституцію Росії.

Щоправда, при цьому у фонду виникла ідея спрямувати свою доповідь російському диктатору. Це виглядає вкрай абсурдно, адже це нагадує прохання до вовка не різати овець ночами.

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