Інтерв'ю з дочкою диктатора вийшло у той день, коли Росія запустила по Україні майже сотню ракет. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко пояснив 24 Каналу, чому політтехнологи Путіна зробили велику помилку, показавши його дочку.

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Як дочка Путіна показала свою тупість

Раніше Марія Воронцова не часто з'являлася на публіці, але після цього інтерв'ю стало зрозуміло чому. За декілька хвилин вона сказала рекордну кількість дурниць. Як то кажуть, яблуко від яблуні недалеко падає.

Взагалі це все дуже смішно, але таких людей не можна показувати. Я думаю, що це була помилка. От коли вона була в тіні, то була загадка,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Дочка президента Росії відкрито заявила, що економіці невигідне життя росіян, а от якщо громадяни країни-агресора підуть на війну, то користі для країни буде більше.

Проте найбільше вразила й добила фраза доньки воєнного злочинця про те, що "найвища цінність у Росії – людське життя". Тут доречно нагадати, що з 24 лютого 2022 року в України загинули понад 350 тисяч росіян, які вбивали, ґвалтували, катували українців. Це просто вищий рівень цинізму й лицемірства.

На фоні того, що витворяє її папінька це люте вольтер'янство. Я навіть починаю хвилюватися за неї, як би вона не договорилася до поганого,

– саркастично мовив Яковенко.

Насамперед впадає в око те, що кандидат медичних наук не може зібрати слова в речення й членороздільно висловити свою думку.

"Тут коли б не витягнули цю істоту на світ, завжди було б безглуздо. Що хотіла сказати ця громадянка – незрозуміло. А поготів знайти хоча б якийсь сенс у її словах абсолютно неможливо", – додав російський опозиційний журналіст.

Путін поїхав на Чукотку

Поки дочка диктатора дає інтерв'ю сам Путін вирушив на Чукотку, щоб поспілкуватися з тамтешніми мешканцями. Зазначимо, що це перший візит його візит за 24 роки при владі.

Насамперед на тлі чуток про погіршення самопочуття й навіть смерті російський президент хотів продемонструвати, що цілком здоровий. Також у такий спосіб президент Росії відвертає увагу від дійсно серйозних проблем, які є в країні-агресорці. На тлі проблем з опаленням у Підмосков'ї та інших регіонах Путін прагне показати, що він – з народом.