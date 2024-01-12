Очевидно, що Владіміру Путіну "домалюють" потрібні цифри для перемоги й змусять голосувати росіян "традиційними" методами. Утім, громадський діяч, письменник, публіцист Ростислав Мурзагулов розповів 24 Каналу, що під час виборів можливі сюрпризи, які можуть перешкодити кремлівському очільнику.

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Як окупантів змушують голосувати на виборах

За інформацією Мурзагулова, з деяких регіонів Росії надходять дані, що там не буде електронного голосування на президентських виборах. Це говорить про самовпевненість виборчої системи, тому що електронна система дозволяє фальсифікувати будь-що та пояснити маніпуляції "дуже філігранним" методом.

Приміром, якийсь "незнайомець" порахував "поголовно", скільки народу прийшло на дільницю. Нехай 300 осіб, а в протоколі зазначено близько 1000 людей. У результаті дуже легко впіймати виборчу систему на брехні. І якщо масштабно ловитимуть, світова спільнота побачить, що вибори фейкові, президент нелегітимний та з ним як і раніше немає про що говорити.

Проте вони впевнені, що зберуть всіх на дільницях, приведуть палицями, пронумерують на заводах, а потім через QR-коди перевірять скільки народу було, а скільки ні. Можливо, такі технології будуть використовувати. Вони застосовувалися неодноразово, тому в них вірять,

– сказав публіцист.

Які несподіванки чекають на Путіна

Громадський діяч зазначив, що попри це, у Росії починають лунати антипутінські настрої. Зокрема, дружини мобілізованих уже вчетверте виходять на Червону площу та виступають проти глави Кремля.

Разом з російським опозиційним Фондом боротьби з корупцією (ФБК) заявили про запуск кампанії "Росія без Путіна" із закликом голосувати за будь-якого кандидата, окрім чинного президента Росії Володимира Путіна.

"Ядро" антипутінського протесту шириться. Це не тільки ліберальні люди у сережках та з бородою. Це вже той самий російський люд. Уявіть, скільки родичів у мобілізованих і тих, хто пройшов через цю війну, зрозуміли, що війна жахлива, огидна, неправдива та не має жодного героїзму. Багато можуть прийти й проголосувати "не так як потрібно",

– наголосив письменник.

Цілком імовірно, що вибори президента Росії пройдуть шорстко та з певними сюрпризами й результати можуть шокувати Владіміра Путіна.

Як працює електронна система голосування в Росії

Восени 2023 року російська влада запустила тестування електронної системи голосування напередодні президентських виборів 2024 року, щоб сприяти маніпуляціям з результатами на користь Владіміра Путіна.

Дистанційне електронне голосування також проводитимуть в анексованих Криму та Севастополі, де вже відбулися "тренування".

Довідка. Участь у цьому "тренуванні" здійснюється шляхом подання заяви. Потім слід пройти авторизацію на російському порталі Держпослуг, підтвердити свої персональні дані та діяти згідно з підказками на екрані.

Це робиться для того, щоб перевірити систему дистанційного голосування, зібрати персональні дані для проведення масштабних фальсифікацій та заздалегідь підготувати населення.

У Росії зростає невдоволення напередодні президентських виборів