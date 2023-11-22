Деякі кремлівські чиновники вже заявляють, що влада приховає деталі електронного голосування. Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу про інші ідеї Кремля щодо "чесних" виборів.

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За словами Тизенгаузена, також лунають ідеї, що росіяни обходитимуть квартири, аби змушувати населення голосувати. Якщо людина не бере бюлетень та відмовляється поставити галочку – повістка в армію або інші міри покарання.

Зрештою взагалі безсенсовно говорити про легітимне та демократичне голосування у Росії. Владіміру Путіну просто "намалюють" потрібну кількість голосів, приміром, 93%. Опісля будуть концерти, сміх та галас, вилізуть з "нір" усі російські пропагандисти.

У цьому вся Росія. "Путін великий", а на фоні везуть домовини, трохи далі солдат без однієї кінцівки, який повернувся з "СВО" й допиває пляшку горілки. Я вже уявив цю картину на "брудній" площі, а потім як зазвичай бійки,

– сказав політтехнолог.

Раніше 17 жовтня держдума Росії ухвалила законопроєкт, згідно з яким агітаційні матеріали президента не можна показувати на сайтах, заборонених Роскомнадзором.

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А вже 17 листопада голова уряду Росії Міхаіл Мішустін підписав постанову, яка дозволяє Федеральній службі з нагляду у сфері зв'язку, інформатизації та ЗМІ (Роскомнадзор) блокувати сайти, які публікують інформацію про способи відвідувати заборонені у країні-терористці сайти.

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