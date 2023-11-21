Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив 24 Каналу, що і зараз у Росії триває мобілізація. Однак навіть росіяни розуміють, що після виборів вона стане масштабною.

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"Дійсно після березня 2024 року, можливо, мобілізація отримає нове прискорення. Навіть росіяни у пабліках пишуть: "Нас кинуть". На обіцянки, що мобілізації не буде, наплюють", – сказав він.

У будь-якому випадку ЗСУ потрібно бути готовими до прибуття великої кількості мобілізованих росіян на фронт. Навіть погано підготовлені окупанти мають можливість адаптуватись. Тому українським захисникам потрібно багато зброї, зокрема, касетних боєприпасів та FPV-дронів.

Кремль буде тиснути на бізнес

Іван Ступак зазначив, що Кремль буде працювати над тим, щоб шукати велику кількість грошей. Для цього путінський режим буде тиснути на підприємців, вимагати величезні податки та забирати бізнес.

Вони будуть тиснути на бізнес. Бізнес повинен буде платити податки наперед. На когось будуть дораховувати податки. Можливо, будуть забирати бізнес у тих, хто не сплатив податки і робити перерозподіл. Такі процеси, найімовірніше, будуть,

– припустив ексспівробітник СБУ.

Російські еліти не задоволені тим, що відбувається, та мріють повернутись у час до 2014 року, коли вони могли вільно витрачати гроші у країнах Заходу. Однак вони дуже бояться виступити проти Путіна. Адже за це Кремль може відібрати бізнеси або навіть вбити.

Ступак про мобілізацію у Росії: дивіться відео

Тотальна мобілізація у Росії