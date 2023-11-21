Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил 24 Каналу, что и сейчас в России продолжается мобилизация. Однако даже россияне понимают, что после выборов она станет масштабной.
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"Действительно, после марта 2024 года, возможно, мобилизация получит новое ускорение. Даже россияне в пабликах пишут: "Нас кинут". На обещания, что мобилизации не будет, наплюют", – сказал он.
В любом случае ВСУ нужно быть готовыми к прибытию большого количества мобилизованных россиян на фронт. Даже плохо подготовленные оккупанты имеют возможность адаптироваться. Поэтому украинским защитникам нужно много оружия, в частности, кассетных боеприпасов и FPV-дронов.
Кремль будет давить на бизнес
Иван Ступак отметил, что Кремль будет работать над тем, чтобы искать большое количество денег. Для этого путинский режим будет оказывать давление на предпринимателей, требовать огромные налоги и забирать бизнес.
Они будут давить на бизнес. Бизнес должен будет платить налоги заранее. На кого-то будут досчитывать налоги. Возможно, будут забирать бизнес у тех, кто не уплатил налоги и делать перераспределение. Такие процессы, вероятнее всего, будут,
– предположил экс-сотрудник СБУ.
Российские элиты не удовлетворены происходящим и мечтают вернуться в 2014 год, когда они могли свободно тратить деньги в странах Запада. Однако они очень боятся выступить против Путина. Ведь за это Кремль может отобрать бизнес или даже убить.
Ступак о мобилизации в России: смотрите видео
Тотальная мобилизация в России
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия может начать тотальную мобилизацию после выборов. По его словам, президентские выборы 17 марта 2024 – знаковая дата для Кремля.
- Данилов отметил, что Россия оказалась более устойчивой к западным санкциям, чем ожидалось, и постоянно вливает средства в оборонную сферу. Экономика страны-агрессора все больше переходит на военные рельсы.
- По его мнению, наиболее эффективным способом предотвращения повторной агрессии является распад России на несколько частей.
- Заметим, ранее в ГУР сообщали, что Россия готова к открытой массовой мобилизации, однако пока не может ее объявить. Этому мешают президентские выборы. Также мобилизация – очень мощный удар по экономике России.