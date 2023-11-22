Некоторые кремлевские чиновники уже заявляют, что власти скроют детали электронного голосования. Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу о других идеях Кремля по "честным" выборам.

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По словам Тизенгаузена, также раздаются идеи, что россияне будут обходить квартиры, чтобы вынуждать население голосовать. Если человек не берет бюллетень и отказывается поставить галочку – повестка в армию или другие меры наказания.

В конце концов, вообще бессмысленно говорить о легитимном и демократическом голосовании в России. Владимиру Путину просто "нарисуют" нужное количество голосов, например, 93%. После будут концерты, смех и шум, вылезут из "нор" все российские пропагандисты.

В этом вся Россия. "Путин большой", а на фоне везут гроб, там солдат безногий, который вернулся из "СВО" и допивает бутылку водки. Я уже представил эту картину на "грязной" площади, а потом как обычно драки,

– сказал политтехнолог.

Ранее 17 октября госдума России приняла законопроект, согласно которому агитационные материалы президента нельзя показывать на сайтах, запрещенных Роскомнадзором.

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А уже 17 ноября глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее Федеральной службе по надзору в сфере связи, информатизации и СМИ (Роскомнадзор) блокировать сайты, публикующие информацию о способах посещать запрещенные в стране-террористу сайты.

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