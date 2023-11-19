Ранее террорист уже сообщал, что хочет "побороться" за кремлевский "трон". Политолог, руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что "самовыдвижение" Гиркина произошло не случайно.
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Гиркин – инструмент в руках ФСБ России
"Стрелков в своем амплуа по сути объединяет Евгения Пригожина и Алексея Навального. То есть его посадили и он всем "показывает кузькину мать". Мы понимаем, что это просто технологический проект родом из ФСБ, на кого и работает все эти годы Гиркин", – сказал политолог.
"Показывать кузькину мать"Это российское идиоматическое или шутливо-ироническое выражение, означающее угрозу наказания или расправы.
Несмотря на это, Гиркин довольно не простой человек. Он виновен в сбитии рейса "Малайзийских авиалиний" МН17, а также благодаря ему начались проблемы на Донбассе в 2014 году. Поэтому Стрелков – это инструмент ФСБ России, выполняющий все их приказы.
Предположим, Кремль опасается радикальных взглядов и действий, которые все чаще наполняются среди оккупационной армии и частных военных компаний. В частности, у "Шторм-Z" наблюдаются панические настроения, поскольку группировка теряет более 80% личного состава на войне против Украины.
Подобная ситуация, когда снова Владимиру Путину не могут принести на "блюдечке" какую-то победу, например Авдеевку. Это очевидно, что надо строить подконтрольного себе "оппозиционера", которого сначала посадили и показали, какой он несчастный, а теперь все радикальное сообщество будут группировать вокруг него и он будет неким "оппонентом",
– подчеркнул Чаленко.
Путин хочет подтвердить "народную легитимность"
По словам Чаленко, Путину уже "рисуют" победу в первом туре президентских выборов, а помогут в этом манипуляции в России и на временно оккупированных территориях Украины. Поскольку недавно российский президент подписал закон о возможности проведения выборов на ВОТ во время военного положения.
Чаленко подробнее рассказал о желании Гиркина идти в президенты: смотреть видео
Все это делается для того, чтобы продлить агонию, в которой находится кремлевский режим. К сожалению, Путин сам не хочет этого прекратить,
– заметил Игорь Чаленко.
Поэтому "самодвижение" Игоря Стрелков-Гиркина напрямую связано с желанием Владимира Путина получить хоть какую-то пародию на "народную легитимность" к действиям, которые совершает Россия против Украины и всего цивилизованного мира.
Гиркин идет в президенты России: что известно
- Известно, что Гиркин заявил о своем "самовыдвижении" кандидатом в президенты России в письме из СИЗО. Его 18 ноября, зачитал сопредседатель "Русского движения за Стрелкова" (РДС) Олег Нельзин. Возникла и предвыборная агитация в виде плакатов.
- Также отмечается, что в этом письме Гиркин "дал соратникам указание развернуть штаб по сбору подписей и призвал разные общественные и политические организации поддержать их по этому делу".
- Напомним, 21 июля суд отправил Гиркина под арест до 18 сентября по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Он сидит в СИЗО Лефортово. Ему продлили срок ареста еще на три месяца.