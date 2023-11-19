Раніше терорист уже повідомляв, що хоче "поборотися" за кремлівський "трон". Політолог, керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що "самовисування" Гіркіна відбулося не випадково.

Цікаво Втрати Росії в Україні дорівнюють 19 арміям НАТО: з чим можна порівняти 300 000 знищених ворогів

Гіркін – інструмент в руках ФСБ Росії

"Стрєлков у своєму амплуа по суті об'єднує Євгенія Пригожина та Олексія Навального. Тобто, його посадили та він всім "показує кузькіну мать". Ми розуміємо, що це просто технологічний проєкт родом із ФСБ, на кого й працює усі ці роки Гіркін", – сказав політолог.

"Показувати кузькіну мать" Це російський ідіоматичний або жартівливо-іронічний вираз, що означає загрозу покарання або розправи.

Попри це, Гіркін досить не проста особа. Він винен у збитті рейсу "Малайзійських авіаліній" МН17, а також завдяки йому почалися проблеми на Донбасі у 2014 році. Тому Стрєлков – це інструмент ФСБ Росії, який виконує всі їхні накази.

Зверніть увагу! Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Припустимо, Кремль боїться радикальних поглядів та дій, які дедалі частіше наповнюються серед окупаційної армії та приватних військових компаній. Зокрема, у "Шторм-Z" спостерігаються панічні настрої, позаяк угруповання втрачає понад 80% особового складу на війні проти України.

Подібна ситуація, коли знову Владіміру Путіну не можуть принести на "блюдечку" якусь перемогу, як-от Авдіївку. То очевидно, що треба будувати підконтрольного собі "опозиціонера", якого спочатку посадили й показали, який він нещасний, а тепер всю радикальну спільноту групуватимуть навколо нього й він буде таким собі "опонентом",

– наголосив Чаленко.

Путін хоче підтвердити "народну легітимність"

За словами Чаленко, Путіну вже "малюють" перемогу в першому турі президентських виборів, а допоможуть в цьому маніпуляції у Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Оскільки нещодавно російський президент підписав закон про можливість проведення виборів на ТОТ під час воєнного стану.

Важливо! 17 березня 2024 року в Росії мають відбутися президентські "вибори", які припадають принаймні на дві символічні дати: 10-ту річницю окупації українського Криму та 25-ту річницю перебування Путіна на кремлівському "троні".

Чаленко детальніше розповів про бажання Гіркіна йти в президенти: дивитися відео

Усе це робиться задля того, щоб продовжити агонію, в якій перебуває кремлівський режим. На жаль, Путін сам не хоче цього припинити,

– зауважив Ігор Чаленко.

Тому "самовисування" Ігора Стрєлков-Гіркіна напряму пов'язане із бажанням Владіміра Путіна отримати хоч якусь пародію на "народну легітимність" до дій, які скоює Росія проти України та загалом усього цивілізованого світу.

Гіркін йде в президенти Росії: що відомо