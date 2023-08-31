В своем телеграмм-канале Игорь Стрелков-Гиркин сообщил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента России. Он считает, что лучше действующего главы государства, но в то же время пытался его не оскорбить в своем посту. 24 Канал.

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Трудно сказать, действительно ли Гиркин претендует на пост президента, или он просто решил воспользоваться предстоящими выборами для "законной" критики власти.

Прежде бывший глава минобороны "ДНР" заявляет, что он более компетентен по военному делу. Более того, Гиркин считает, что Путин "слишком доверчивый", ведь его якобы "водили за нос" сначала минскими соглашениями, а затем в нормандском формате и в Стамбуле. В качестве основного аргумента он использовал то, что после 2014 года никогда "не называл "дорогими"" тех, кто, по его мнению, обманывал Путина.

Почему минские соглашения были выгодны Москве Минские соглашения – это серия из двух дорогворов, которые были подписаны между Украиной, Россией и ОБСЕ. Положения первого соглашения оказались слишком общими, что вызвало споры между сторонами. Позже был заключен Минский меморандум между представителями Украины, "ЛНР" и "ДНР" при посредничестве представителя России. В результате Москве удалось "протолкнуть" достаточно выгодные для нее Минские соглашения. По этим договорам война в Украине была вполне выгодным России замороженным конфликтом, ведь именно это давало Путину время для подготовки полномасштабной войны и накопления нужных средств.

Затем Стрелков довольно осторожно начинает тему войны против Украины и снова отмечает, что Путина обвели вокруг пальца его собственные руководители силовых структур, разведчики и другие люди, связанные с военно-промышленным комплексом. По словам Гиркина, Украина "не такое соломенное чучело", как они ожидали полтора года назад, когда начинали "специальную военную операцию". Террорист убежден, что все эти люди остаются в должности только потому, что Путин "слишком хорош".

Примечательно, что остро критиковать действующего президента Стрелков боится. Очевидно, что не хочет повторить судьбу тех, кому приписывают революционные настроения. В то же время, террорист убежден, что чрезмерная доброта и доверчивость ему не присущи, поэтому он смог бы исправить ошибки действующей власти.

Не смог он обойти и тему олигархов, но снова высказывался очень осторожно. Стрелков отметил, что Владимир Путин – "высокоморальная личность", поэтому он держит слово перед теми, кто привел его к власти. В то же время у Стрелкова таких "друзей" нет, поэтому экономически Россия тоже выиграет.

Напоследок бывший глава боевиков Донецкой области написал, что не настолько здоров, чтобы "надоедать" избирателям 20 лет. В общем, он предположил, что был бы готов покинуть пост, когда закончится "военный кризис".

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