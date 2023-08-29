Суд Москвы отказал адвокатам Игоря Гиркина в апелляции. Об этом пишут СМИ страны-агрессора, передает 24 Канал.

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Что сказал Гиркин

Судьи отклонили жалобу и оставили Гиркина-Стрелкова в СИЗО. Сам боевик и сотрудник ФСБ своей вины не признал. Более того, во время судебного заседания он заговорил о своем "честном имени".

Я оценил работу своих коллег как халтуру… Я не считаю себя виновным. Я намерен отстоять свое честное имя и защитить его в суде. И не намерен прятаться,

– сказал террорист.

Обратите внимание! Гиркина обвинили в призывах к экстремизму в России.

Что говорят о Гиркине известные люди