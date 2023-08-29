Суд Москвы отказал адвокатам Игоря Гиркина в апелляции. Об этом пишут СМИ страны-агрессора, передает 24 Канал.
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Что сказал Гиркин
Судьи отклонили жалобу и оставили Гиркина-Стрелкова в СИЗО. Сам боевик и сотрудник ФСБ своей вины не признал. Более того, во время судебного заседания он заговорил о своем "честном имени".
Я оценил работу своих коллег как халтуру… Я не считаю себя виновным. Я намерен отстоять свое честное имя и защитить его в суде. И не намерен прятаться,
– сказал террорист.
Что говорят о Гиркине известные люди
- Российский правозащитник Марк Фейгин в комментарии 24 Каналу назвал арест Гиркина-Стрелкова следствием неудачного мятежа еще одного военного преступника – Евгения Пригожина. По словам адвоката, раньше этого террориста не трогали, потому что у него был куратор. Теперь полковника ФСБ изолировали.
- Не так давно политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что задержание и арест Гиркина поставят под угрозу власть российского диктатора. Ведь Владимир Путин начал репрессии против "своих"
- Ранее представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что арест этого террориста подрывает единство путинских элит внутри и активизирует внутреннюю борьбу. По его мнению, эта ситуация показывает слабость Путина.