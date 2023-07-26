Такое мнение 24 Каналу озвучил российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, задержание Гиркина – еще одно последствие мятежа Евгения Пригожина.

Смотрите также Репрессии продолжаются, трон шатается: почему арест Гиркина – признак серьезных распрей в Кремле

Судьба Гиркина

Фейгин отметил, что до сих пор Гиркина не задерживали, потому что он полковник ФСБ и у него есть куратор. В настоящее время он сидит в СИЗО в районе Лефортово с двумя сокамерниками. Террориста просто изолировали.

Гиркин придерживался имперской идеологии и был сторонником позиции "лучше воевать и дойти до Киева". Очевидно, что теперь "Клуб рассерженных патриотов", который создал военный преступник, прекратит свое существование.

Это направление теперь заглушили. Его не будет. Не думаю, что судьба Гиркина будет совсем плачевной, что он будет вечно в тюрьме. Похоже, там будут какие-то переговоры, что-то будут решать,

– предположил правозащитник.

Фейгин о задержании Гиркина: смотрите видео

Последствие мятежа Пригожина

Оппозиционер подчеркнул, что после попытки вагнеровцев устроить "переворот" в России Путин решил окончательно разобраться со всеми, кто ему мешает. Если бы не случился мятеж Пригожина, возможно, Гиркин сейчас был на свободе.

Считаю, что причиной послужили события 24 июня. Если бы их не было, терпели бы дальше Гиркина? Какое-то время, да, с ним работали бы, уговаривали бы не трогать Путина, говорить о Шойгу, Герасимове. Он это табу не раз нарушал. Поэтому нашелся повод окончательно избавиться от него,

– добавил Фейгин.

В России задержали Гиркина: главное