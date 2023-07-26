Таку думку 24 Каналу озвучив російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, затримання Гіркіна – ще один наслідок заколоту Євгєнія Пригожина.

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Доля Гіркіна

Фейгін зазначив, що до цього часу Гіркіна не затримували, бо він полковник ФСБ та має куратора. Зараз він сидить у СІЗО у районі Лефортово із двома співкамерниками. Терориста просто ізолювали.

Гіркін дотримувався імперської ідеології та був прихильником позиції "краще воювати та дійти до Києва". Очевидно, що тепер "Клуб розсерджених патріотів", який створив воєнний злочинець, припинить своє існування.

Цей напрямок тепер заглушили. Він не буде існувати. Не думаю, що доля Гіркіна буде зовсім плачевною, що він буде вічно у тюрмі. Схоже, там будуть якісь переговори, щось вирішуватимуть,

– припустив правозахисник.

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Наслідок заколоту Пригожина

Опозиціонер підкреслив, що після спроби вагнерівців влаштувати "переворот" у Росії Путін вирішив остаточно розправитися з усіма, хто йому заважає. Якби не стався заколот Пригожина, можливо, Гіркін зараз був на свободі.

Вважаю, що причиною послугували події 24 червня. Якби їх не було, чи терпіли б далі Гіркіна? Якийсь час, так, з ним працювали б, вмовляли б не чіпати Путіна, говорити про Шойгу, Герасимова. Він це табу неодноразово порушував. Тому знайшовся привід остаточно позбутись його,

– додав Фейгін.

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