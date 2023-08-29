Суд Москви відмовив адвокатам Ігоря Гіркіна в апеляції. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.
До теми Російська прокуратура засекретила справу терориста Гіркіна, – ISW
Що сказав Гіркін
Судді відхилили скаргу та залишили Гіркіна-Стрєлкова у СІЗО. Сам бойовик та співробітник ФСБ своєї провини не визнав. Ба більше, під час судового засідання він заговорив про своє "чесне ім'я".
Я оцінив роботу своїх колег як халтуру… Я не вважаю себе винним. Я маю намір відстояти своє чесне ім'я та захистити його в суді. І не маю наміру ховатися,
– сказав терорист.
Що кажуть про Гіркіна відомі люди
- Російський правозахисник Марк Фейгін у коментарі 24 Каналу назвав арешт Гіркіна-Стрєлкова наслідком невдалого заколоту ще одного воєнного злочинця – Євгенія Пригожина. За словами адвоката, раніше цього терориста не чіпали, бо він мав куратора. Зараз полковника ФСБ ізолювали.
- Не так давно політтехнолог Михайло Шейтельман припустив, що затримання та арешт Гіркіна поставлять під загрозу владу російського диктатора. Адже Владімір Путін почав репресії проти "своїх"
- Раніше представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що арешт цього терориста підриває єдність путінських еліт всередині й активізує внутрішню боротьбу. На його думку, ця ситуація демонструє слабкість Путіна.