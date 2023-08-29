Суд Москви відмовив адвокатам Ігоря Гіркіна в апеляції. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.

До теми Російська прокуратура засекретила справу терориста Гіркіна, – ISW

Що сказав Гіркін

Судді відхилили скаргу та залишили Гіркіна-Стрєлкова у СІЗО. Сам бойовик та співробітник ФСБ своєї провини не визнав. Ба більше, під час судового засідання він заговорив про своє "чесне ім'я".

Я оцінив роботу своїх колег як халтуру… Я не вважаю себе винним. Я маю намір відстояти своє чесне ім'я та захистити його в суді. І не маю наміру ховатися,

– сказав терорист.

Зверніть увагу! Гіркіна звинуватили у закликах до екстремізму в Росії.

Що кажуть про Гіркіна відомі люди