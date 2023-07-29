Про це в інтерв'ю заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Він порівняв затримання та арешт Гіркіна з ефектом метелика.
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Арешт Гіркіна підриває єдність путінських еліт
Відповідаючи на питання щодо можливих зачисток у військовому керівництві Росії після арешту Гіркіна, у розвідці говорять про ефект метелика. Юсов наголосив, що нині у тюрмі сидить Навальний, якого вважають опозиціонером, проте революції на цьому тлі не відбуваються. Так само й арешт Гіркіна не стане причиною масових заворушень.
Проте Юсов наголосив, що кожна подібна подія дестабілізує внутрішню політичну ситуацію Росії.
Вона підриває єдність путінських еліт всередині й активізує внутрішню боротьбу. У цьому контексті й ситуація з Пригожиним, й ситуація з Гіркіним насправді показує слабкість диктатора. Хоча б тому, що Пригожин знаходиться на свободі та вільно пересувається територією так званої Російської Федерації після спроби збройного заколоту, а Гіркін, який лише писав останнім часом, щоправда, багато і гнівно, але переважно займався белетристикою, зараз сидить в СІЗО,
– заявив Юсов.
У розвідці пояснили, що тепер для представників російських "еліт" виникає питання – чого намагається домогтися Путін такими діями. Тому Юсов припускає, що дестабілізаційні процеси лише набиратимуть обертів.
Арешт терориста Гіркіна: коротко
- Ігоря Гіркіна 21 липня затримали у власному будинку, а в його квартирі провели обшуки. Як заявила дружина терориста, затримання проводилося за колишньою заявою найманця ПВК "Вагнера".
- Гіркіна затримали та доставили до суду у Москві. Його звинувачували у публічних закликах до екстремістської діяльності в інтернеті. Слідство вимагало заарештувати терориста, бо той, мовляв, має "навички конспірації та протидії."
- Урешті, Гіркіна відправили до СІЗО строком на 2 місяці – до 18 вересня. За заклики до екстремізму терориста можуть засудити до 5 років позбавлення волі.
- На захист терориста неочікувано став Навальний. Він назвав Гіркіна "політичним в'язнем" та вимагав відпустити його.
- Крім того, затримання Гіркіна неабияк наполохало кураторів Кремля на окупованих територіях. Вони різко почали скаржитися на здоров'я й брати відпустки, аби повернутися у Росію.