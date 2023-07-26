Прихильники Гіркіна також продовжують апелювати до російського диктатора з риторикою, що терориста буцімто затримали "незаконно". Усілякими способами його намагаються виставити як "опозиційного діяча".

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У так званому "клубі розгніваних патріотів" продовжують поширювати наративи, що терорист Гіркін буцімто арештований "незаконно" й намагаються виставити його як "опозиціонера". Доказом цього є і кампанія "#СвободуСтрєлкову", яку запустили у соцмережах окупанти. До слова, усі намагання "патріотів" почали давати свої результати.

Дійсно, після поширення наративів про нібито "незаконність" затримання Гіркіна, російські опозиціонери Алєксєй Навальний та Міхаіл Ходорковський почали захищати терориста. Вони почали називати Гіркіна "політичним в'язнем" і вимагали відпустити його.

І, поки у Росії намагаються зробити із Гіркіна "політичного в'язня", колаборанти та гауляйтери на тимчасово окупованих територіях б'ють на сполох. Затримання терориста налякало окупантів, тому вони вдаються до хитрощів, аби втекти. До прикладу, серед гауляйтерів поширюється практика "відпусток" за станом здоров'я. Так колаборанти намагаються уникнути процесу зачисток від Кремля.

Крім того, частина кремлівських кураторів і взагалі втекла на територію Росії. Як наголосили у Центрі національного спротиву, така невизначеність та страх бути заарештованим вже призвела до фактичного блокування роботи окупаційних адміністрацій.

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