Сторонники Гиркина также продолжают апеллировать к российскому диктатору с риторикой, что террорист якобы задержан "незаконно". Всевозможными способами его пытаются выставить как "оппозиционного деятеля".
Интересно Репрессии продолжаются, трон шатается: почему арест Гиркина – признак серьезных распрей в Кремле
Как арест Гиркина напугал коллаборантов
В так называемом "клубе разгневанных патриотов" продолжают распространять нарративы, что террорист Гиркин якобы арестован "незаконно" и пытаются выставить его как "оппозиционера". Доказательством тому является и кампания "#СвободуСтрелкову", которую запустили в соцсетях оккупанты. К слову, все попытки "патриотов" начали давать свои результаты.
Действительно, после распространения нарративов о якобы "незаконности" задержания Гиркина, российские оппозиционеры Алексей Навальный и Михаил Ходорковский начали защищать террориста. Они стали называть Гиркина "политическим заключенным" и потребовали отпустить его.
И, пока в России пытаются сделать из Гиркина "политического заключенного", коллаборанты и гауляйтеры на временно оккупированных территориях бьют тревогу. Задержание террориста испугало оккупантов, поэтому они прибегают к уловкам, чтобы сбежать. К примеру, среди гауляйтеров распространяется практика "отпусков" по состоянию здоровья. Так, коллаборанты пытаются избежать процесса зачисток от Кремля.
Кроме того, часть кремлевских кураторов вообще сбежала на территорию России. Как отметили в Центре национального сопротивления, такая неопределенность и страх быть арестованным уже привели к фактическому блокированию работы оккупационных администраций.
Задержание террориста Гиркина: что известно
- Игоря Гиркина 21 июля задержали в собственном доме. Его обвиняют в "призывах к экстремизму".
- После этого террорист был доставлен в зал суда в Москве. Судья решил отправить Горкина в СИЗО на 2 месяца. Российские СМИ писали, что следствие просило арестовать Стрелкова, потому что у него "навыки конспирации и противодействия". Отметим, что ему может грозить до 5 лет лишения свободы.
- Главной причиной задержания и ареста Гиркина считают его критику кремлевской власти и самого Путина. Он не раз критиковал слабость российского диктатора и его методы проведения так называемой "спецоперации".