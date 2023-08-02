Юрист Олександр Молохов, який захищає заарештованого Ігоря Гіркіна в суді, розповів про зміни у справі цього терориста. Водночас адвокат не сказав багато інформації, побоюючись відповідальності.

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Що змінилося у справі Гіркіна

За словами юриста, кримінальна справа щодо Гіркіна отримала гриф "цілком таємно". Варто зауважити, що Молохов відмовився давати інші коментарі. Ймовірно, бо не хотів, щоб його теж заарештували.

Стаття 283 (розголошення державної таємниці – 24 Канал) – справа серйозна,

– пояснив він.

Нагадаємо, що терориста Гіркіна у Росії звинувачують в закликах до екстремізму. За інформацією росЗМІ, зараз воєнний злочинець перебуває у камері на двох людей, де є холодильник та телевізор. Також стало відомо, що Стрєлков відмовився спілкуватися з правозахисниками.

Що кажуть експерти про арешт Гіркіна-Стрєлкова