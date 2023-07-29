Такою думкою із 24 Каналом поділився політтехнолог Михайло Шейтельман. Він вважає, що арешт Гіркіна потенційно може поставити під загрозу владу Путіна.
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Путін наживає собі нових ворогів
Політтехнолог звертає увагу на те, що Путін почав репресії проти "своїх". Це може суттєво змінити баланс сил у Росії.
Репресувати так званих лібералів Путіну було значно простіше, адже за них ніхто "не впишеться". Путін вбив Бориса Нємцова, отруїв і посадив Алєксєя Навального – і нічого не змінилося. Зовсім інша справа – репресії проти полковника ФСБ із великими зв’язками.
"Я впевнений, що в цій структурі є багато людей, яким дуже не сподобалось, що полковник ФСБ потрапив до в’язниці. Навіть, якщо вони вважають Стрєлкова винним у несправедливих наклепах на Путіна", – зазначив Шейтельман.
Російські спецслужбовці переконані, що не можна "садити" їхніх офіцерів, навіть якщо вони провинилися. Імовірно, щось схоже відчував і російський генералітет, коли Кремль відсторонив Івана Попова за критику військового керівництва.
"Якщо ж Путін масштабує свої репресії, це значно збільшить ризики для збереження його влади. Такими діями російський диктатор наживає собі багато ворогів у російській верхівці. Щось подібне робив у минулому столітті Сталін, але для успіху в цьому потрібно вміти керувати ситуацією", – застеріг політтехнолог.
Михайло Шейтельман про арешт Гіркіна: дивіться відео
Арешт Ігоря Гіркіна: що відомо
- Військовий злочинець, відповідальний за збиття Боїнга над Торезом у 2014 році, до останнього часу мав статус недоторканного в Росії.
- Під час війни він неодноразово критикував дії російської армії й Путіна особисто, але йому все сходило з рук, в той час, коли за будь-яку критику влади звичайні росіяни отримували кримінальні провадження.
- Останньою краплею для Путіна став допис Гіркіна з нагоди удару по Кримському мосту морськими дронами. У ньому воєнний злочинець назвав Путіна нікчемою й натякнув, що російському диктатору вже варто шукати собі наступника.
- Тепер полковника ФСБ звинувачують в екстремізмі та дискредитації збройних сил Росії. Йому світить до 5 років ув'язнення.