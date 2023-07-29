Такою думкою із 24 Каналом поділився політтехнолог Михайло Шейтельман. Він вважає, що арешт Гіркіна потенційно може поставити під загрозу владу Путіна.

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Путін наживає собі нових ворогів

Політтехнолог звертає увагу на те, що Путін почав репресії проти "своїх". Це може суттєво змінити баланс сил у Росії.

Репресувати так званих лібералів Путіну було значно простіше, адже за них ніхто "не впишеться". Путін вбив Бориса Нємцова, отруїв і посадив Алєксєя Навального – і нічого не змінилося. Зовсім інша справа – репресії проти полковника ФСБ із великими зв’язками.

"Я впевнений, що в цій структурі є багато людей, яким дуже не сподобалось, що полковник ФСБ потрапив до в’язниці. Навіть, якщо вони вважають Стрєлкова винним у несправедливих наклепах на Путіна", – зазначив Шейтельман.

Російські спецслужбовці переконані, що не можна "садити" їхніх офіцерів, навіть якщо вони провинилися. Імовірно, щось схоже відчував і російський генералітет, коли Кремль відсторонив Івана Попова за критику військового керівництва.

"Якщо ж Путін масштабує свої репресії, це значно збільшить ризики для збереження його влади. Такими діями російський диктатор наживає собі багато ворогів у російській верхівці. Щось подібне робив у минулому столітті Сталін, але для успіху в цьому потрібно вміти керувати ситуацією", – застеріг політтехнолог.

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