Тоді російський терорист написав, що "битимуть ще". Цього разу він в телеграм-каналі повторив свої слова та назвав Владіміра Путін "боягузливим бездарою", пише 24 Канал.

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Гіркін обізвав та розкритикував Путіна

Мені нема чого додати до того, що написав після минулої атаки на Кримський міст: "Битиму ще". Битиму ще. Більше, далі, сильніше. Поки дивовижні придурки в Кремлі не зрозуміють, що не буде договорнячків, що партнери їх не зрозуміють і не пробачать і що у війні треба "перемагати",

– побідкався Гіркін.

Далі російський терорист взявся до їхнього диктатора. Він сказав, що 23 роки на чолі Росії перебуває нікчема, який зумів "пустити пилюку в очі" значній частині населення.

"Але ще 6 років при владі цього боягузливого бездару країна не витримає. І єдине, що він міг би зробити "під завісу" корисного (щоб не покрити своє ім'я вічною ганьбою в історії, як іудушка-Горбі) – це забезпечити передачу влади комусь по-справжньому дієздатному та відповідальному", – написав Гіркін.

Проте він додав, що Путіну це навіть на думку не спало.

"А якщо й прийде – то "вміння обирати соратників" ми вже бачили багато разів…", – зауважив терорист.

Вибухи на Кримському мосту