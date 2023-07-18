Тоді російський терорист написав, що "битимуть ще". Цього разу він в телеграм-каналі повторив свої слова та назвав Владіміра Путін "боягузливим бездарою", пише 24 Канал.
Дивіться також Скоро будуть і нові "Попови": руйнування Кримського мосту посилять скарги в росармії, – ISW
Гіркін обізвав та розкритикував Путіна
Мені нема чого додати до того, що написав після минулої атаки на Кримський міст: "Битиму ще". Битиму ще. Більше, далі, сильніше. Поки дивовижні придурки в Кремлі не зрозуміють, що не буде договорнячків, що партнери їх не зрозуміють і не пробачать і що у війні треба "перемагати",
– побідкався Гіркін.
Далі російський терорист взявся до їхнього диктатора. Він сказав, що 23 роки на чолі Росії перебуває нікчема, який зумів "пустити пилюку в очі" значній частині населення.
"Але ще 6 років при владі цього боягузливого бездару країна не витримає. І єдине, що він міг би зробити "під завісу" корисного (щоб не покрити своє ім'я вічною ганьбою в історії, як іудушка-Горбі) – це забезпечити передачу влади комусь по-справжньому дієздатному та відповідальному", – написав Гіркін.
Проте він додав, що Путіну це навіть на думку не спало.
"А якщо й прийде – то "вміння обирати соратників" ми вже бачили багато разів…", – зауважив терорист.
Вибухи на Кримському мосту
- Два вибухи на Кримському мосту пролунали в ніч проти 17 липня та пошкодили опори споруди Путіна.
- У диктатора тільки посеред дня відреагували на вибухи. Зокрема, Путін заявив про нараду та закликав буцімто організувати роботи щодо "руху транспорту та ремонту Кримського мосту".
- Хоча джерела 24 каналу пояснювали, що Росія не зможе відновити повноцінний рух на Кримському мосту. На це потрібно 1 – 2 роки. Навіть, якщо це зроблять поспіхом і без дотримання технологій, то можуть за рік встигнути, проте міст буде вкрай небезпечний для використання.
- Сам Путін, забрехавшись про Кримський міст, публічно осоромився. Він вимагав від російського уряду, міністерства оборони та ФСБ пропозицій, як обороняти Кримський міст.