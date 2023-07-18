Про це заявили в американському Інституті вивчення війни. На думку аналітиків, російська та окупаційна влада зайнята пом’якшенням наслідків атаки на Кримський міст, а не використовує інцидент для потужних інформаційних атак із риторичними згинами.

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Руйнування Кримського мосту посилять скарги в росармії

Експерти вважають, що російська логістика на Півдні України постраждає в короткостроковій та середньостроковій перспективі, що посилить значні скарги на неадекватні російські постачання в армії.

Нещодавні скарги колишнього командувача 58-ї загальновійськової армії Росії генерал-майора Івана Попова на погане поводження російського військового командування з військами, які оборонялися від українського контрнаступу на Півдні України, викликали великий резонанс у російському інформаційному просторі.

Так, більшість зі скарг Попова вказували на те, що 58-а загальновійськова армія та інші російські формування, дислоковані в Запорізькій області, страждають від дефіциту постачання, який ще більше посилиться, якщо туристичні та інші цивільні перевезення сповільнюватимуть матеріально-технічні маршрути підтримки російських сил на Півдні України.

Подальші проблеми з підтримкою цього угруповання та подальші скарги, які з’являться в російському інформаційному просторі, викличуть подальше обурення російської ультранаціоналістичної спільноти та підірвуть довіру до російського міністерства оборони,

– заявили аналітики.

В ISW зазначили, що російська та окупаційна влада зайнята пом’якшенням наслідків атаки Кримського мосту, а не використовує інцидент для потужних інформаційних атак із риторичними згинами. Владімір Путін провів нараду, на якій доручив віцепрем'єру Росії Марату Хуснулліну очолити штаб і розробити рішення щодо пом'якшення проблем руху через міст. Тому Хуснуллін та інші окупаційні органи влади вирішили скасувати комендантську годину та паспортні перевірки на головних магістралях до Росії на окупованих територіях, на яких діє російський воєнний стан, щоб пом’якшити деякі з цих проблем із дорожнім рухом.

"Заяви Путіна та інших високопоставлених російських посадовців були в основному відвертими. Офіційні особи звинуватили Україну у здійсненні "терористичної атаки" та пообіцяли відплату, що узгоджується з попередньою офіційною реакцією на заявлені українські провокації", – сказали експерти.

До речі, зазначається, що високопоставлені російські посадовці, включаючи Путіна, перед нападом на міст дали зрозуміти, що Росія не бажає продовжувати зернову угоду без значних додаткових поступок. Малоймовірно, що Росія добросовісно брала участь у переговорах щодо продовження зернової угоди чи будь-яких інших переговорах з Україною, як раніше оцінювали в ISW.

Нагадаємо, що напередодні Путін провів нараду щодо Кримського мосту. Диктатор наказав максимально оперативно відновити все. Віцепрем'єр Марат Хуснуллін доповів Путіну, що його наказ навряд чи виконають. Одна пролітна частина автодорожньої частини зруйнована і не підлягає відновленню. Також пошкодження має залізнична колія Кримського мосту.