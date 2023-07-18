Об этом заявили в американском Институте изучения войны. По мнению аналитиков, российские и оккупационные власти заняты смягчением последствий атаки на Крымский мост, а не используют инцидент для мощных информационных атак с риторическими сгибами.

Обратите внимание Туристов отправили в зону боевых действий: в ISW оценили логистические последствия удара по Крымскому мосту

Разрушения Крымского моста усилят жалобы в росармии

Эксперты считают, что российская логистика на Юге Украины пострадает в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что усугубит значительные жалобы на неадекватные российские поставки в армии.

Недавние жалобы бывшего командующего 58 общевойсковой армией России генерал-майора Ивана Попова на плохое обращение российского военного командования с войсками, оборонявшимися от украинского контрнаступления на Юге Украины, вызвали большой резонанс в российском информационном пространстве.

Так, большинство из жалоб Попова указывали на то, что 58-я общевойсковая армия и другие российские формирования, дислоцированные в Запорожской области, страдают от дефицита поставок, который еще больше усилится, если туристические и другие гражданские перевозки будут замедлять материально-технические маршруты поддержки российских сил на Юге Украины.

Дальнейшие проблемы с поддержкой этой группировки и последующие жалобы, которые появятся в российском информационном пространстве, вызовут дальнейшее возмущение российского ультранационалистического сообщества и подорвут доверие к российскому министерству обороны,

– заявили аналитики.

В ISW отметили, что российские и оккупационные власти заняты смягчением последствий атаки Крымского моста, а не используют инцидент для мощных информационных атак с риторическими сгибами. Владимир Путин провел совещание, на котором поручил вице-премьеру России Марату Хуснуллину возглавить штаб и разработать решение по смягчению проблем движения через мост. Поэтому Хуснуллин и другие оккупационные власти решили отменить комендантский час и паспортные проверки на главных магистралях в Россию на оккупированных территориях, на которых действует российское военное положение, чтобы смягчить некоторые из этих проблем с дорожным движением.

"Заявления Путина и других высокопоставленных российских чиновников были в основном откровенными. Официальные лица обвинили Украину в совершении "террористической атаки" и пообещали возмездие, что согласовывается с предварительной официальной реакцией на заявленные украинские провокации", – сказали эксперты.

Кстати, отмечается, что высокопоставленные российские чиновники, включая Путина, перед нападением на мост дали понять, что Россия не желает продолжать зерно без значительных дополнительных уступок. Маловероятно, что Россия добросовестно участвовала в переговорах по продлению зернового соглашения или других переговорах с Украиной, как ранее оценивали в ISW.

Напомним, что накануне Путин провел совещание по Крымскому мосту. Диктатор приказал максимально оперативно восстановить все. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил Путину, что его приказ вряд ли будет выполнен. Одна пролетная часть автодорожной части разрушена и не подлежит восстановлению. Также повреждения имеет железнодорожный путь Крымского моста.