Речник СБУ Артем Дехтяренко пояснював, що "один із символів Путіна" знову не витримав навантажень. Своєю чергою російські пропагандисти повідомили, що у Крим вилетів російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін, пише 24 Канал.
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Що заявили у Путіна про вибухи на Кримському мосту
Дмітрій Пєсков поспішив розповісти, що Владімір Путін нарешті прийняв доповіді від:
- віцепрем'єр Марата Хуснулліна;
- керівника ФСБ Алєксандра Бортнікова;
- міністра транспорту Віталія Савельєва;
- так званого окупаційного "глави" Криму Сєргєя Аксьонова.
Всі путінські посіпаки доповіли йому про наслідки атаки на Кримський міст. Після цього російський диктатор:
- доручив організувати роботи нібито щодо "руху транспорту та ремонту Кримського мосту";
- заявив, що до 19 години 17 липня чекатиме доповідь Хуснулліна, який вже вилетів у Крим;
- проведе нараду по відеоконференції;
"Ми знаємо причини й ми знаємо тих, хто стоїть за цим "терористичним актом". Це вимагатиме далі від усіх нас зібраності та додаткових заходів", – побідкався Пєсков.
Вибухи на Кримському мосту: коротко
- Орієнтовно о 03:04 та 03:20 за місцевим часом на Кримському мосту пролунали два вибухи. Так звана окупаційна "влада" повідомила про "надзвичайну подію" в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю.
- Рух мостом припинили, не пропускали машини мостом та навіть через поромні переправи. Тому утворився великий затор. Для тих, хто там стояв у Краснодарському краї створили оперативний штаб для допомоги.
- У Росії запевняли, що нібито опори мосту не пошкоджені. Однак пропагандисти писали, що пошкоджено одну опору, обвалився один проліт і ще один – частково зійшов з опори. Залізничне сполучення нібито не постраждало.
- Джерела 24 Каналу повідомили, що Росія не зможе відновити повноцінний рух по Кримському мосту. На це необхідно 1 – 2 роки. Навіть, якщо вороги за рік поспіхом і без дотримання технологій відновлять його, то міст буде небезпечним для використання.