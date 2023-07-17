Речник СБУ Артем Дехтяренко пояснював, що "один із символів Путіна" знову не витримав навантажень. Своєю чергою російські пропагандисти повідомили, що у Крим вилетів російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін, пише 24 Канал.

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Що заявили у Путіна про вибухи на Кримському мосту

Дмітрій Пєсков поспішив розповісти, що Владімір Путін нарешті прийняв доповіді від:

віцепрем'єр Марата Хуснулліна;

керівника ФСБ Алєксандра Бортнікова;

міністра транспорту Віталія Савельєва;

так званого окупаційного "глави" Криму Сєргєя Аксьонова.

Всі путінські посіпаки доповіли йому про наслідки атаки на Кримський міст. Після цього російський диктатор:

доручив організувати роботи нібито щодо "руху транспорту та ремонту Кримського мосту";

заявив, що до 19 години 17 липня чекатиме доповідь Хуснулліна, який вже вилетів у Крим;

проведе нараду по відеоконференції;

"Ми знаємо причини й ми знаємо тих, хто стоїть за цим "терористичним актом". Це вимагатиме далі від усіх нас зібраності та додаткових заходів", – побідкався Пєсков.

Вибухи на Кримському мосту: коротко