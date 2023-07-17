Спикер СБУ Артем Дехтяренко объяснял, что "один из символов Путина" снова не выдержал нагрузок. В свою очередь, российские пропагандисты сообщили, что в Крым вылетел российский вице-премьер Марат Хуснулин, пишет 24 канал.

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Что заявили у Путина о взрывах на Крымском мосту

Дмитрий Песков поспешил рассказать, что Владимир Путин наконец-то принял доклады от:

вице-премьера Марата Хуснулина;

руководителя ФСБ Александра Бортникова;

министра транспорта Виталия Савельева;

так называемого оккупационного "главы" Крыма Сергея Аксенова.

Все путинские приспешники доложили ему о последствиях атаки на Крымский мост. После этого российский диктатор:

поручил организовать работы якобы по "движению транспорта и ремонту Крымского моста";

заявил, что к 19 часам 17 июля будет ждать доклад Хуснулина, который уже вылетел в Крым;

проведет совещание по видеоконференции;

"Мы знаем причины и мы знаем тех, кто стоит за этим "террористическим актом". Это потребует дальше всех нас собранности и дополнительных мероприятий", – посетовал Песков.

Взрывы на Крымском мосту: коротко