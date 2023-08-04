В то же время аналитики отметили, что поклонники Гиркина видят в засекречености этого дела "цензуру". Они также требуют у Кремля освободить террориста из-под стражи.
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Россия засекретила дело Гиркина
Аналитики отметили, что адвокат Гиркина Александр Молохов заявил, что материалы, имеющие отношение к делу Гиркина, оказались под грифом "совершенно секретно". Однако, в конце концов, он отказался комментировать дальнейшее развитие действий, чтобы не нарушать подписки Гиркина о неразглашении.
В то же время в американском Институте изучения войны сказали, что сторонники Гиркина продолжали призывать к началу движения с требованием освободить Гиркина политическими средствами и утверждали, что террорист является политзаключенным.
Жена Гиркина Мирослава Регинская в публичном письме обратилась непосредственно к президенту России Владимиру Путину с просьбой уволить Гиркина,
– подчеркнули аналитики.
Жена Гиркина также отметила, что арест Гиркина был либо попыткой заслужить неназванных чиновников, либо попыткой цензуровать правду о ситуации на передовой.
Что известно о задержании Игоря Гиркина
- В России 21 июля задержали террориста и бывшего сотрудника ФСБ Игоря Стрелкова-Гиркина. Ему предъявили обвинение в "экстримизме", а в его задержании помогал бывший вагнеровец.
- Впоследствии стало известно, что террорист поместили в московское СИЗО "Лефортово". Там для Гиркина создали условия: есть два телевизора, холодильник, а сам он живет в камере двух человек.
- Уже 2 августа стало известно, что российские правоохранители засекретили дело против Игоря Гиркина. В то же время, причины для такого действия в прокуратуре страны-агрессорки – не объяснили.
- Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов объяснил, почему Гиркин был арестован именно в конце июля 2023 года. По его словам, российский военный перешел границу в критике лично Владимира Путина.