Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, задержание Гиркина может запустить ликвидацию социальной базы путинского режима
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"Гиркин в последние дни перешел на личности. Он резко повысил градус критики лично Путина. Он его уже не просто критикует, а по сути оскорбляет", – отметил Галлямов.
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Почему Гиркин отважился на критику Путина
В нише "российских патриотов" продолжалась борьба между Гиркиным и Пригожиным. Но после мятежа 24 июня глава вагнеровцев ушел в большой отрыв.
Гиркину не оставалось ничего другого, кроме резкого повышения градуса критики, чтобы его слова соотносились с делами Пригожина.
"Таких историй будет все больше, потому что Путина прекращают уважать. Чтобы остановить это раз и навсегда, Стрелкова и задержали", – подчеркнул Галлямов.
Падение путинского режима не остановить
В попытке сохранить свой авторитет Путин настраивает против себя даже тех россиян, которые его еще формально поддерживали. Задержание Гиркина может развязать руки правым движениям.
"Режим теперь окончательно уничтожает свою социальную базу", – констатировал Галлямов.
Гиркин договорился: последние новости
- Весной в своем видеообращении Игорь Гиркин посоветовал Владимиру Путину держать язык за зубами. Мол, так не будет за него стыдно.
- Комментируя очередной удар по Крымскому мосту, террорист назвал Владимира Путина "трусливым бездарем". Он сказал, что 23 года во главе России находится ничтожество, сумевшее "пустить пыль в глаза" значительной части населения.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что Игорь Гиркин чуть ли не призвал к проведению переворота в России. Это свидетельствует, что ситуация в стране-агрессоре не так уж спокойна.