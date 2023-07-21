Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, задержание Гиркина может запустить ликвидацию социальной базы путинского режима

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"Гиркин в последние дни перешел на личности. Он резко повысил градус критики лично Путина. Он его уже не просто критикует, а по сути оскорбляет", – отметил Галлямов.

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Почему Гиркин отважился на критику Путина

В нише "российских патриотов" продолжалась борьба между Гиркиным и Пригожиным. Но после мятежа 24 июня глава вагнеровцев ушел в большой отрыв.

Гиркину не оставалось ничего другого, кроме резкого повышения градуса критики, чтобы его слова соотносились с делами Пригожина.

"Таких историй будет все больше, потому что Путина прекращают уважать. Чтобы остановить это раз и навсегда, Стрелкова и задержали", – подчеркнул Галлямов.

Падение путинского режима не остановить

В попытке сохранить свой авторитет Путин настраивает против себя даже тех россиян, которые его еще формально поддерживали. Задержание Гиркина может развязать руки правым движениям.

"Режим теперь окончательно уничтожает свою социальную базу", – констатировал Галлямов.

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