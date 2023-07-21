Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. За його словами, затримання Гіркіна може запустити ліквідацію соціальної бази путінського режиму.

До вашої уваги Заборонили навіть "літературник": як терорист Гіркін став "неугодним" для Путіна і Пригожина

"Гіркін останніми днями перейшов на особистості. Він різко підвищив градус критики особисто Путіна. Він його вже не просто критикує, а по суті ображає", – зазначив Галлямов.

Російського терориста Ігоря Гіркіна затримали: дивіться відео

Чому Гіркін наважився на критику Путіна

У ніші "російських патріотів" тривала боротьба між Гіркіним і Пригожиним. Але після заколоту 24 червня очільник вагнерівців пішов у великий відрив.

Гіркіну не залишалося нічого іншого, крім різкого підвищення градуса критики, щоб його слова були співвідносні зі справами Пригожина.

"Таких історій буде все більше, бо Путіна припиняють поважати. Щоб зупинити це раз і назавжди, Стрєлкова й затримали", – наголосив Галлямов.

Падіння путінського режиму не зупинити

У намаганні зберегти власний авторитет Путін налаштовує проти себе навіть тих росіян, які його ще формально підтримували. Затримання Гіркіна може розв'язати руки правим рухам.

"Режим тепер остаточно знищує свою соціальну базу", – констатував Галлямов.

Гіркін договорився: останні новини