Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. За його словами, Гіркін назвав Путіна у своєму телеграм-каналі "боягузливим нездарою".

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Події потроху набирають обертів

Як наголосив Жданов, Гіркін несподівано почав ображати Путіна та назвав його "нездарою", який за 23 роки буквально погубив Росію. Це можна трактувати так, що російський терорист ледь чи не закликав до проведення перевороту в країні-агресорці.

Раніше Гіркін дозволяв собі критикувати російський генштаб. Ймовірно, йому це сходило з рук через певну групу генералів, яка "кришувала" цього терориста.

Я раніше говорив, що, найімовірніше, якась генеральська "фронда кришує" Гіркіна. І дає йому рупор, щоб він відкрито це говорив (критикував генштаб – 24 Канал). А тепер Гіркін взагалі відкрито каже, що треба "свєргать Путіна – спасать Росію". Побачимо, що буде. Події починають набирати оберти. Не все там спокійно,

– зазначив Жданов.

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