Из этого процента 20 – точно "дорисуют" Путину, уверен политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. В разговоре с 24 Каналом он объяснил, что Путину очень важен рейтинг.
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Рейтинг Путина
Путину необходимо проводить мобилизацию, чтобы пополнять ресурс на фронте. Впрочем, открыто и массово он этого не может сделать. Таким образом, в обществе начнутся "волнения" и рейтинг вероятного будущего кандидата упадет.
"Если Путин проведет мобилизацию, это полностью разрушит планы на предвыборную кампанию, уже разработанную в администрации президента. Там планируют 60%, чтобы он набрал и 20% ему припишут еще", – пояснил политолог.
Игорь Эйдман о планах Путина по выборам: смотреть видео
Сейчас российский диктатор пока официально не заявил о своем участии в выборах. Но ему важно войти в историю в роли "великого вождя или императора". Он хочет считать себя популярным лидером, поэтому лично следит за своими рейтингами.
"Невозможно анализировать действия Путина с помощью рациональных аргументов. Он живет в своем иллюзорном мире", – объяснил Игорь Эйдман.
Выборы в России: какую кампанию ведет Путин
- В последнее время Владимир Путин активизировался в своей политической работе. Он хочет показать себя "патриотическим" кандидатом. Но события на фронте заставляют диктатора отсрочить свое официальное заявление по поводу вероятного баллотирование на новый срок.
- В Кремле могут готовить варианты, чтобы отменить выборы и таким образом оставить Путина "вечным правителем". Но для этого в стране нужно объявить военное положение.
- Если Путин будет участвовать в выборах, то их результат несложно угадать. Впрочем, кремлевский руководитель может допустить рядом с собой и других "кандидатов". Напомним, ранее в России искали так называемых оппонентов Путину не моложе 50 лет.