Из этого процента 20 – точно "дорисуют" Путину, уверен политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. В разговоре с 24 Каналом он объяснил, что Путину очень важен рейтинг.

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Рейтинг Путина

Путину необходимо проводить мобилизацию, чтобы пополнять ресурс на фронте. Впрочем, открыто и массово он этого не может сделать. Таким образом, в обществе начнутся "волнения" и рейтинг вероятного будущего кандидата упадет.

"Если Путин проведет мобилизацию, это полностью разрушит планы на предвыборную кампанию, уже разработанную в администрации президента. Там планируют 60%, чтобы он набрал и 20% ему припишут еще", – пояснил политолог.

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Сейчас российский диктатор пока официально не заявил о своем участии в выборах. Но ему важно войти в историю в роли "великого вождя или императора". Он хочет считать себя популярным лидером, поэтому лично следит за своими рейтингами.

"Невозможно анализировать действия Путина с помощью рациональных аргументов. Он живет в своем иллюзорном мире", – объяснил Игорь Эйдман.

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