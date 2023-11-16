Российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский рассказал 24 Каналу, что Путин еще признался в преступлениях на предыдущих выборах. Тем временем стало известно о тайных соглашениях Путина и олигарха Абрамовича

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Преступления Путина на предыдущих выборах

Олевский отметил, что Путин рассказал о том, как проходило голосование на предыдущих выборах. В частности, глава Кремля сказал, что людей будут убеждать, как нужно мыслить и голосовать. Население России очень хорошо подвергается таким манипуляциям, потому что их можно заставить кричать даже "Слава Украине!"

У них в головах это прекрасно складывается. Они как дети инфантильны, их можно заставить делать что угодно. То, что и делает Путин. Это постсоветская травма людей, у которых нет свободы. Их используют как зомби. Это они собираются сделать и на выборах,

– заметил российский оппозиционный журналист.

По поводу ЦИК Путин сказал, что никто более душевно не относится к людям, чем ЦИК. Потому заменять его искусственным интеллектом не будут. Математически грамотный искусственный интеллект может сосчитать все не так, как нужно Путину. В частности, очевидно, что в администрации президента будут рисовать около 80% явки и поддержки Путина.

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Администрация переживает за деньги

По словам редактора The Insider, Путину обязательно найдут какого-нибудь "конкурента". Администрация президента очень опасается, чтобы Путин считался легитимным после марта 2024 года. В Кремле очень переживают за замороженные российские деньги на Западе.

"Если на Западе решат, что существует другая власть, более легитимная, например, власть в изгнании, то они должны отдать эти примерно 130 миллиардов долларов в распоряжение этих людей. Они должны немедленно отдать их Украине, на выплату репараций и восстановление страны", – подчеркнул Олевский.

Интересно также, каков план Путина относительно оккупированных территорий. Если в условном Крыму, Донецке и Луганске еще можно провести пока выборы, то что делать с Запорожьем и Херсоном. По российской конституции эта территория принадлежит им, хотя россиянам можно показать и российский флаг в Вашингтоне, и они поверят.

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