Об этом пишут в России, ссылаясь на документы, которые стали доступны благодаря утечке корпоративных бумаг кипрских юридических фирм. Издание получило эти документы, участвуя в международном расследовательном проекте Cyprus Confidential, пишет 24 Канал.

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Абрамович помог Путину

Российские СМИ напомнили, что когда Путин пришел к власти в 2000 году, ему понадобился контроль над телеканалами.

Роман Абрамович сыграл роль посредника при передаче важнейших для российского телевидения активов от людей, близких к семье бывшего президента России Бориса Ельцина, друзьям нового президента Путина,

– говорится в материале.

Отмечается, что так было не только с "Первым каналом", но и, как выяснилось, и с крупнейшим продавцом телерекламы в стране — группой "Видео интернешнл".

В игру вступает друг Путина

Благодаря утечке корпоративных бумаг кипрских юридических фирм, российский олигарх купил четверть группы "Видео интернешнл" еще в 2003 году, а уже в 2010-м продал долю фирмам друга Путина – виолончелиста Сергея Ролдугина. Его считают "кошельком" российского президента.

"Кошельком Путина" Ролдугина считают не просто так. Известно, что такую сомнительную репутацию он приобрел после выхода международного расследования Panama Papers, из которого стало понятно, что друг Путина, не будучи бизнесменом, значится владельцем нескольких оффшоров, через которые проходят миллиарды долларов.

По данным вражеских СМИ, считалось, что друзья и соратники бывшего министра по делам прессы, телерадиовещания и СМИ РФ Михаила Лесина – человека, близкого к семье Ельцина, продали "Видео интернешнл" в 2010 году структурам банка "Россия", который является давним другом президента Путина Юрия Ковальчука.

Впрочем, по утечке данных, известно, что еще в 2003 году основатель и президент "Видео интернешнл", друг Лесина, Юрий Заполь, у которого было 41,5% "Видео интернешнл", продал 25% структурам Романа Абрамовича.

"Соглашение было странным, поскольку походило не на продажу, а скорее, на аттракцион неслыханной щедрости — по документам 25% группы "Видео интернешнл" достались Абрамовичу всего за 8 миллионов рублей (около 270 тысяч долларов)", — говорится в расследовании.

Абрамович заработал на "Видео интернешнл"

А через год, как говорится в материале, этот пакет принес Абрамовичу дивиденды в размере 1,8 миллиона долларов, то есть почти в семь раз больше заплаченного.

Кроме этого, по утечке данных стало известно, что Юрий Заполь 10 сентября 2003 подписал два договора: по 12,5% "Видео интернешнл" были проданы кипрским компаниям Finoto Holdings и Grosora Holdings. Что интересно, компании "замыкались" на оффшорные фирмы, которыми владел Sara Trust Роман Абрамович.

Что было дальше

"Видео интернешнл" в 2010 году продали структурам Юрия Ковальчука и близких ему бизнесменов. Продаже предшествовала кампания по снижению цены актива: был принят специальный закон, ограничивающий долю продавца телерекламы на рынке 35%.

"Он был прямо направлен против "Видео интернешнл", доля которой была вдвое больше. Но после продажи группы в нужные руки выяснилось, что закон по факту и не так страшен", — пишет издание.



Также там добавили, что "Видео интернешнл" не пришлось отказываться от клиентов, она просто перевела часть телеканалов в режим "консультирования".

А вот уже в 2014 году президент Путин отменил порог рекламного доминирования на телевидении.

Кипрская утечка данных свидетельствует о том, что уже в декабре 2010 года кипрские фирмы Finoto Holdings и Grosora Holdings продали 25% группы "Видео интернешнл" за 40 миллионов долларов.

Какую конечную роль сыграл Ролдугин

По данным утечки известно, что покупателями стали Med Media Network и Namiral Trading – также из Кипра, компании связанные с крестным отцом дочери Путина, виолончелистом Сергеем Ролдугиным – давним другом Путина.

Владельцем Med Media Network была его панамская фирма International Media Overseas, отмеченная в международном журналистском расследовании Panama Papers. А владельцем Namiral Trading числился Александр Плехов, предприниматель, близкий к основателю банка "Россия" Юрию Ковальчуку. Отмечается, что Плехов в некоторых случаях действовал по доверенности от Ролдугина.

На вопросы журналистов этого расследования Ролдугин и Ковальчук так и не ответили.

Обратите внимание! Cyprus Confidential – глобальное расследование на базе утечки 3,6 миллионов документов шести кипрских компаний, занимающихся регистрацией фирм и консалтингом.

Как живет Абрамович