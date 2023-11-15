Про це пишуть в Росії, посилаючись на документи, які стали доступними завдяки витоку корпоративних паперів кіпрських юридичних фірм. Видання отримало ці документи, беручи участь у міжнародному розслідувальному проєкті Cyprus Confidential, пише 24 Канал.

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Абрамович допоміг Путіну

Російські ЗМІ нагадали, що коли Путін прийшов до влади у 2000 році, йому знадобився контроль над телеканалами.

Роман Абрамович зіграв роль посередника під час передачі найважливіших для російського телебачення активів від людей, близьких до сім'ї колишнього президента Росії Бориса Єльцина, друзям нового президента Путіна,

– йдеться в матеріалі.

Зазначається, що так було не тільки з "Першим каналом", а й, як з'ясувалося, і з найбільшим на той час продавцем телереклами в країні – групою "Відео інтернешнл".

У гру вступає друг Путіна

Завдяки витоку корпоративних паперів кіпрських юридичних фірм, російський олігарх купив чверть групи "Відео інтернешнл" ще 2003 року, а вже 2010 року продав частку фірмам друга Путіна – віолончеліста Сергія Ролдугіна. Його вважають "гаманцем" російського президента.

"Гаманцем Путіна" Ролдугіна вважають не просто так. Відомо, що такої сумнівної репутації він набув після виходу міжнародного розслідування Panama Papers, з якого стало зрозуміло, що друг Путіна, не бувши бізнесменом, значиться власником кількох офшорів, через які проходять мільярди доларів.

За даними ворожих ЗМІ, вважалося, що друзі та соратники колишнього міністра у справах преси, телерадіомовлення та ЗМІ РФ Михайла Лесіна – людини, близької до сім'ї Єльцина, продали "Відео інтернешнл" 2010 року структурам банку "Россия", який є давнім другом президента Путіна Юрія Ковальчука.

Втім з витоку даних, відомо, що ще у 2003 році засновник і президент "Відео інтернешнл", друг Лесіна, Юрій Заполь, у якого було 41,5% "Відео інтернешнл", продав 25% структурам Романа Абрамовича.

"Угода була дивною, оскільки була схожою не на продаж, а скоріше, на атракціон нечуваної щедрості – за документами 25% групи "Відео інтернешнл" дісталися Абрамовичу всього за 8 мільйонів рублів (близько 270 тисяч доларів)", – йдеться у розслідуванні.

Абрамович заробив на "Відео інтернешнл"

А через рік, як йдеться в матеріалі, цей пакет приніс Абрамовичу дивіденди у розмірі 1,8 мільйона доларів, тобто майже в сім разів більше від заплаченого.

Окрім цього, з витоку даних стало відомо, що Юрій Заполь 10 вересня 2003 року підписав два договори: по 12,5% "Відео інтернешнл" були продані кіпрським компаніям Finoto Holdings і Grosora Holdings. Що цікаво, компанії "замикалися" на офшорні фірми, якими володів Sara Trust Романа Абрамовича.

Що було далі

"Відео інтернешнл" у 2010 продали структурам Юрія Ковальчука і близьких йому бізнесменів. Продажу передувала кампанія зі зниження ціни активу: було ухвалено спеціальний закон, що обмежує частку продавця телереклами на ринку 35%.

"Він був прямо спрямований проти "Відео інтернешнл", частка якої була вдвічі більшою. Але після продажу групи в потрібні руки з'ясувалося, що закон за фактом і не такий страшний", – пише видання.



Також там додали, що "Відео інтернешнл" не довелося відмовлятися від клієнтів, вона просто перевела частину телеканалів у режим "консультування".

А ось вже у 2014 році президент Путін скасував поріг рекламного домінування на телебаченні.

Кіпрський витік даних свідчить про те, що вже в грудні 2010 року кіпрські фірми Finoto Holdings і Grosora Holdings продали 25% групи "Відео інтернешнл" за 40 мільйонів доларів.

Яку кінцеву роль зіграв Ролдугін

За даними з витоку відомо, що покупцями стали Med Media Network і Namiral Trading – також з Кіпру, компанії пов'язані з хрещеним батьком дочки Путіна, віолончелістом Сергієм Ролдугіним – давнім другом Путіна.

Власником Med Media Network була його панамська фірма International Media Overseas, зазначена в міжнародному журналістському розслідуванні Panama Papers. А власником Namiral Trading значився Олександр Плехов, підприємець, близький до засновника банку "Россия" Юрія Ковальчука. Зазначається, що Плехов у деяких випадках діяв за дорученням від Ролдугіна.

На запитання журналістів цього розслідування Ролдугін і Ковальчук так і не відповіли.

Зверніть увагу! Cyprus Confidential – глобальне розслідування на базі витоку 3,6 мільйона документів шести кіпрських компаній, які займаються реєстрацією фірм і консалтингом.

Як живе Абрамович