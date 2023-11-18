З цього відсотку 20 – точно "домалюють" Путіну, упевнений політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. В розмові з 24 Каналом він пояснив, що Путіну вкрай важливий рейтинг.
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Рейтинг Путіна
Путіну вкрай необхідно проводити мобілізацію, аби поповнювати ресур на фронті. Утім, відкрито і масово він цього зробити не може. Таким чином у суспільстві почнуться "хвилювання" і рейтинг ймовірного майбутнього кандидата впаде.
"Якщо Путін проведе мобілізацію, це повністю зруйнує плани на передвиборчу кампанію, яка вже розроблена в адміністрації президента. Там планують 60%, щоб він набрав і 20% йому припишуть ще", – пояснив політолог.
Ігор Ейдман про плани Путіна щодо виборів: дивитись відео
Наразі російський диктатор поки офіційно не заявив про свою участь у виборах. Але йому важливо увійти в історію в ролі "великого вождя чи імператора". Він хоче вважати себе популярним лідером, а тому особисто слідкує за своїми рейтингами.
"Неможливо аналізувати дії Путіна за допомогою раціональних аргументів. Він живе у своєму ілюзорному світі", – пояснив Ігор Ейдман.
Вибори в Росії: яку кампанію веде Путін
- Останній час Влідімір Путін активізувався у своїй політичній роботі. Він хоче показати себе "патріотичним" кандидатом. Але події на фронті змушують диктатора відтермінувати свою офіційну заяву щодо ймовірного балотування на новий термін.
- У Кремлі можуть готувати варіанти, щоб скасувати вибори і таким чином залишити Путіна "вічним правителем". Але для цього в країні треба оголосити воєнний стан.
- Якщо Путін таки братиме участь у виборах, то їхній результат нескладно передбачити. Утім, кремлівський очільник може допустити поряд себе й інших "кандидатів". Нагадаємо, раніше в Росії шукали так званих опонентів Путіну не молодше 50 років.