Для скасування виборів у Росії можуть ввести воєнний стан, щоб залишити Путіна "вічним правителем". Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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"Вводять воєнний стан і президент стане вічним правителем до моменту, поки воєнний стан не буде скасований. Чи буде він скасований за життя Путіна – велике питання. Готуються похмурі ситуації для Росії. Дуже легко ввести воєнний стан у будь-яку секунду та зупинити навіть імітацію політичних процесів", – вважає він.

Новий "правитель" у Росії

Говорять, що секретарю радбезу Росії Нікалаю Патрушеву дуже вигідно, щоб президентські вибори скасували, адже тоді Путін юридично буде нелегітимним. У такий спосіб він зможе просувати свого сина Дмітрія на місце глави Кремля.

Як розповів Геннадій Гудков, що є думка, що Патрушев дуже легко піддається зовнішньому впливу та є слабкою особою у Кремлі. Тому на нього може впливати президент "Роснафти" Ігор Сєчін, який фактично може керувати Росією.

Як вважають кремлівські пліткарі, реальним бенефіціаром, якщо, наприклад, Путіна буде відсторонено, може стати Ігор Сєчін, який буде "регентом", керувати Росією через того ж Патрушева-молодшого,

– сказав він.

Хоч зараз Ігор Сєчін перебуває здебільшого у тіні, але має великий плив, зокрема, на Владіміра Путіна та загалом ситуацію всередині Росії. Крім того, президент "Роснафти" не має глобальних конфліктів з Патрушевим.

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