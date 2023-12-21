Однак попри це Росія щоденно залучає до війська понад тисячі одиниць особового складу. Таким чином вона "латає діри" бригад на передовій.
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Росіяни невдоволені мобілізацією
Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький під час дискусії у межах заходу "Україна та світ попереду 2024" розповів, що в Росії зростає невдоволення мобілізацією. За даними розвідки, на початку року проти примусового призову до армії виступали близько 60% росіян. Вже у грудня 2023 року показник зріс до 69%.
Це ще не є ознакою того, що будуть протести, але такі настрої в російському суспільстві вже є,
– пояснив Вадим Скібіцький.
За різними даними Росія за допомогою мобілізації чи рекрутингу щоденно залучає до війська 1000 – 1200 осіб. Скібіцький зазначає, що більшість новобранців Росія відправляє на фронт для поповнення втрат. Агресор намагається підтримувати рівень укомплектованості бойових частин на лінії зіткнення на рівні 92 – 95%, щоб зберігати темпи війни.
Мобілізація у Росії
Сєргєй Шойгу заявив, що цього року чисельність армії Росії зросла до 1 мільйона 150 тисяч. Міноборони нібито почало процес збільшення штату ще на 170 тисяч осіб. При цьому, раніше Путін заявляв, нібито в Україні воює 617 тисяч військових.
Російський диктатор Владімір Путін доручив провести осінній призов до армії 2024 року за уже спрощеним процесом – росіянам вручатимуть електронні повістки. Раніше росіянам обіцяли, що ця система не працюватиме до 2025 року.
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