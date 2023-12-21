Однак попри це Росія щоденно залучає до війська понад тисячі одиниць особового складу. Таким чином вона "латає діри" бригад на передовій.

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Росіяни невдоволені мобілізацією

Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький під час дискусії у межах заходу "Україна та світ попереду 2024" розповів, що в Росії зростає невдоволення мобілізацією. За даними розвідки, на початку року проти примусового призову до армії виступали близько 60% росіян. Вже у грудня 2023 року показник зріс до 69%.

Це ще не є ознакою того, що будуть протести, але такі настрої в російському суспільстві вже є,

– пояснив Вадим Скібіцький.

За різними даними Росія за допомогою мобілізації чи рекрутингу щоденно залучає до війська 1000 – 1200 осіб. Скібіцький зазначає, що більшість новобранців Росія відправляє на фронт для поповнення втрат. Агресор намагається підтримувати рівень укомплектованості бойових частин на лінії зіткнення на рівні 92 – 95%, щоб зберігати темпи війни.

Мобілізація у Росії